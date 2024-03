Amici 23, rivelato il primo eliminato della seconda puntata del Serale (ANTICIPAZIONI)

NEWS

Debora Parigi | 28 Marzo 2024

Amici 23

Si è da poco conclusa la registrazione della seconda puntata del Serale di Amici 23 ed è uscito il nome del primo allievo che è stato eliminato. Infatti dopo la prima manche c’è un’eliminazione diretta. Vediamo chi è e cosa è successo.

Chi è l’eliminato della seconda puntata del Serale di Amici 23

Siamo arrivati alla seconda puntata del Serale di Amici 23 dove gli allievi sono rimasti in 13. Infatti nella prima puntata ci sono state ben due eliminazioni. La prima è avvenuta subito dopo la prima manche e a uscire è stato Ayle. La seconda è uscita da un ballottaggio tra gli eliminati provvisori della seconda e terza manche. A tal proposito ci sono finiti Kumo e Lil Jolie ed è stato eliminato il ballerino.

Anche oggi abbiamo due eliminazioni avvenute nella stessa modalità della precedente puntata. Quindi, grazie alle anticipazioni del sito Superguida TV, vediamo chi è il primo eliminato della secoda puntata del Serale di Amici 23. Ricordiamo che c’è stato subito dopo la prima manche.

Ecco che quindi i giudici hanno tirato a sorte per chi dovesse iniziare la gara ed è toccato alla squadra Todaro-Pettinelli. Loro hanno scelto di sfidare la squadra Cuccarini-Emanuel. Dopo le tre sfide a perdere sono stati i Cuccalo. Quindi sono finiti in “nomination” Sarah, Lucia e Nicholas. Tra loro la prima a salvarsi è stata Sarah, mentre tra gli altri due è stato eliminato Nicholas. Comunque per lui c’è stata una bella sorpresa poiché dopo l’annuncio della sua eliminazione sono entrati tutti i professionisti e gli è stata offerta una borsa di studio.

Come detto, invece, il secondo eliminato della seconda puntata del Serale di Amici 23 verrà fuori da un ballottaggio tra l’eliminato provvisorio della seconda manche e quello della terza. Il verdetto lo sapremo solo durante la messa in onda della puntata. A tal proposito, la seconda puntata del Serale di Amici 23 andrà in onda sabato 30 marzo alle ore 21,30 su Canale 5.