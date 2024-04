Amici 23, rivelato il secondo eliminato della seconda puntata: la segnalazione

Spettacolo

Andrea Sanna | 29 Marzo 2024

Amici 23

Nella serata di ieri si è svolta la seconda registrazione della seconda puntata del Serale di Amici 23. Ma sappiamo anche chi è stato eliminato? Ecco cosa sarebbe accaduto!

Il presunto eliminato di Amici 23 è…

La scorsa settimana è partito ufficialmente il Serale di Amici 23, dove abbiamo scoperto i primi due concorrenti eliminati di questa edizione. Dopo Ayle e (a sorpresa) Kumo, chi sono gli altri allievi che hanno dovuto lasciare la scuola più famosa d’Italia? In queste anticipazioni vi sveliamo qualcosa a riguardo, quindi se ritieni opportuno non ricevere spoiler…. è consigliato evitare la lettura di questo articolo. Sono presenti dei riferimenti di ciò che vedremo domani in puntata!

Come rivelato dalle anticipazioni di Amici News e SuperGuida TV, la manche della seconda puntata del serale di Amici 23 sono state come da prassi tre. Nella prima partita a vincere la gara tra Pettinelli-Todaro e Cuccarini-Emanuel Lo sono stati i primi. Così tra i nominati abbiamo visto Sarah, Lucia e Nicholas. La prima a salvarsi è stata Sarah, mentre tra i due ballerini sappiamo che a lasciare la scuola è stato Nicholas.

Nella seconda manche di Amici 23 a vincere contro Pettinelli-Todaro, è l’accoppiata Zerbi-Celentano. A rischio eliminazione Gaia, Lil Jolie e Giovanni. La prima a salvarsi Gaia, mentre l’eliminato provvisorio è stato Giovanni.

A seguire nella terza manche di Amici 23, Zerbi-Celentano sono stati sconfitti da Cuccarini-Emanuel Lo. Quindi al ballottaggio sono finiti Holden, Dustin e Marisol. A salvarsi per primo è Holden, mentre tra i due ballerini l’eliminata provvisoria è stata Marisol.

Dunque lo scontro finale si è tenuto tra Giovanni e Marisol ad Amici 23. Chi di loro è stato per sempre eliminato dalla scuola?

Novella2000.it ha ricevuto una segnalazione da dei fan, presenti alla registrazione. Secondo i rumor riferiti il nome del presunto secondo eliminato della seconda puntata di Amici 23 dovrebbe essere Giovanni. Il giovane ballerino pare sia stato pizzicato mentre lasciava la scuola per fare ritorno a casa.

Chiaramente non abbiamo alcuna certezza a riguardo e vi invitiamo a prendere con le pinze questa segnalazione. Non ci sono prove che possano testimoniare e confermare l’eliminazione di Giovanni dalla scuola di Amici. Solo domani sera, nel corso della puntata, scopriremo cosa è realmente accaduto.

L’appuntamento è fissato per le 21:30 di domani sera con una nuova puntata di Amici 23!