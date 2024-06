In queste ore è uscita la nuova puntata di Dimmi Di Te, con ospite Petit. Nel corso della chiacchierata con Lorella Cuccarini il cantante di Amici 23 ha parlato anche della sua relazione con Marisol, rivelando cosa lo ha fatto innamorare della ballerina.

Le parole dell’ex allievo di Amici 23

Dopo la fine della sua esperienza ad Amici 23, Petit ha dato il via alla sua carriera e in queste settimane si sta concentrando a pieno sulla sua musica. Solo di recente il giovane artista ha concluso il suo primo tour instore e allo stesso tempo ha annunciato le prime date dei suoi concerti, che si terranno in autunno nei principali club italiani. In queste ore intanto Petit è stato anche ospite a Dimmmi Di Te, il celebre format online condotto da Lorella Cuccarini. Nel corso della chiacchierata il cantante ha affrontato diversi argomenti e ovviamente non è mancato il capitolo Marisol, con la quale ha iniziato una relazione. Facendo una rivelazione inedita sui primi momenti insieme alla ballerina, Petit ha affermato:

“L’amore era l’ultima cosa che immaginavo di trovare ad Amici. Mi ero messo in testa di lavorare tanto. Poi ho visto Mari, ci siamo conosciuti. A un certo punto però ho smesso di calcolarla e alla fine è venuta lei da me”.

Ma non solo. Successivamente Petit ha anche svelato cosa lo ha fatto innamorare di Marisol. In merito l’ex allievo di Amici 23 ha aggiunto:

“Cosa mi ha fatto innamorare di Marisol? La sua solarità, il carattere, poi è una bellissima ragazza. Mi sono innamorato di come è fatta lei. Non ho mai pensato che il rapporto con Marisol potesse togliermi le energie rispetto al percorso che stavo facendo. Lei mi ha aiutato veramente tanto nei momenti down, è sempre venuta lì ad aiutami e a darmi una mano. Ci siamo aiutati a vicenda”.

Pare dunque che a oggi la relazione tra i due ex allievi di Amici 23 prosegua a gonfie vele. A Petit e a Marisol dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.