In questi giorni a esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma con tre concerti evento è stato Ultimo. Ieri sera, prima di salire sul palco, il cantante ha incontrato Totti e sua figlia Isabel nel backstage e ha così suonato il piano con la bambina.

Ultimo suona il piano con Isabel Totti

Sono settimane ricche di emozioni queste per Ultimo. Il celebre cantautore romano infatti, dopo aver rilasciato il suo ultimo album, ha dato il via al suo nuovo tour di stadi che sta collezionando sold out su sold out. In questi ultimi giorni come se non bastasse l’artista ha fatto ritorno a casa e si è esibito con tre concerti evento allo Stadio Olimpico di Roma che hanno registrato il tutto esaurito. Solo ieri sera, in occasione del terzo e ultimo show, non sono mancate le sorprese. Inaspettatamente infatti sul palco Niccolò ha annunciato che a breve diventerà padre. La sua compagna Jacqueline è infatti incinta e il dolce momento ha commosso tutti i presenti e il web.

Poco prima dell’inizio del concerto intanto il cantautore ha anche fatto un piacevole incontro nel backstage. A raggiungere l’artista romano dietro le quinte è stato Francesco Totti, giunto allo Stadio Olimpico per assistere allo show. Insieme all’ex Capitano della Roma c’era anche sua figlia Isabel, nata dall’amore con Ilary Blasi. A un tratto così è accaduto qualcosa di inaspettato.

Prima di salire sul palco infatti Ultimo ha suonato il piano proprio insieme alla piccola Isabel e il video del momento sta facendo il giro del web. A non passare inosservata è stata anche la reazione commossa di Totti, che ha assistito incredulo e senza parole alla bellissima scena.

Padre e figlia in seguito si sono goduti insieme lo spettacolo e senza dubbio per Francesco e Isabel è stata una serata magica e indimenticabile.