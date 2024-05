In un mondo giusto uno tra Dustin e Marisol dovrebbe vincere Amici

NEWS

Debora Parigi | 15 Maggio 2024

Amici 23

Non manca molto alla Finale di Amici 23 e iniziano le scommesse su chi dei sei allievi rimasti vincerà il talent. Spesso il pensiero della vittoria va ai cantanti, ma in passato hanno alzato la coppa anche alcuni ballerini. Ecco, anche quest’anno a vincere secondo noi dovrebbe essere uno tra Dustin e Marisol.

Amici 23, perché dovrebbero vincere Dustin o Marisol

È fissata a sabato 18 aprile la Finale di Amici 23 che vede in gara sei allievi. Per il canto abbiamo Mida, Holden, Petit e Sarah. Per il ballo invece ci sono Marisol e Dustin (entrambi allievi di Alessandra Celentano). Scopriremo quindi chi sarà il vincitore di categoria e chi il vincitore assoluto dell’edizione.

A tal proposito, i favoriti per la vittoria sono quasi sempre i cantanti. La storia del programma ci insegna, infatti, che hanno vinto molto più i cantanti rispetto ai ballerini. Ma negli ultimi anni questa statistica è un po’ cambiata dato che nell’edizione 20 e nell’edizione 22 sono stati proprio due ballerini a vincere: Giulia Stabil e e Mattia Zenzola. Ecco che potrebbe accadere di nuovo così, anzi secondo noi dovrebbe andare in questo modo.

Ci teniamo a precisare che tutti e sei i finalisti sono bravissimi e talentuosi, ma quest’anno abbiamo visto una grande bravura nei ballerini. Sin dall’inizio tutti o quasi hanno dimostrato di avere talento nel proprio stile e in generale di essere davvero bravi nella tecnica, nel movimento e nell’improvvisazione.

I ballerini forse sono stati messi ancora più alla prova rispetto ai compagni cantanti e tanti di loro hanno dimostrato di essere molto versatili. Non a caso sono arrivate importanti borse di studio da prestigiose scuole di danza internazionali. Proprio per tutti questi motivi pensiamo che la vittoria di Amici 23 se la meriti un ballerino. E a maggior ragione questo pensiero lo abbiamo considerando che i due ballerini finalisti sono Dustin e Marisol.

I due allievi della Celentano hanno dimostrato sin dall’inizio di avere un grande talento, riconosciuto da tutti gli altri professori. Difatti tutti sono stati concordi nei loro due nomi per la Finale. Il loro percorso è stato tutto un crescendo, dimostrando di avere un grande futuro lavorativo nella danza. Dustin sembra in dio greco quando balla, Marisol è leggiadra come una libellula e ha linee splendide e delicate.

Il favorito per la vittoria è Petit, anche se per il pubblico (considerando sempre il canto) è più meritevole Sarah. Ma in un mondo giusto a vincere dovrebbe essere davvero uno tra Dustin e Marisol che hanno sempre dimostrato di essere dei veri e propri professionisti, come gli stessi giudici hanno più volte espresso.