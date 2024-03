Gaia riceve un guanto di sfida sulla lap dance dalla Celentano e scoppia in lacrime

Spettacolo

Nicolò Figini | 25 Marzo 2024

Amici 23

Durante il daytime di questo pomeriggio di Amici 23 abbiamo assistito allo sconforto e alle lacrime di Gaia dopo aver ricevuto un secondo guanto di sfida da Alessandra Celentano.

La crisi di Gaia a Amici 23

La scorsa settimana Gaia aveva ricevuto un guanto di sfida dalla maestra Celentano in cui le veniva chiesto di confrontarsi contro Marisol in un’esibizione di lap dance. Tuttavia, dopo aver parlato con il suo insegnante aveva scelto di rifiutare e rischiare di perdere un eventuale punto.

Oggi, nel corso del daytime, la Celentano le ha mandato un altro guanto di sfida riproponendo la lap dance ma in versione modificata. Questa volta i passi sono meno tecnici e anche Gaia stessa ha affermato di essere incline a voler provare perché la ritiene una sfida equa. Tuttavia ha alcuni dubbi, soprattutto perché l’outfit dovrà sceglierlo la professoressa:

“Questo è diverso, qui posso imparare qualcosa in più anche io. Per me è un guanto equo. Io non mi sento sexy, ma è una questione personale e sarà sempre così. Però nella danza devi anche sapere anche fingere, in un certo senso. Sarà una bella sfida per me. Chissà cosa deciderà, un reggiseno e una bella culotte?”.

La maestra Celentano ha deciso di assegnare un guanto di sfida "Lap dance" e Gaia reagisce così #Amici23 pic.twitter.com/pme82ODaGt — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 25, 2024

Il suo atteggiamento positivo, però, è sparito nel momento in cui ha cominciato a provare la coreografia. Qui sotto possiamo vedere un secondo video in cui l’allieva di Amici 23 scoppia in lacrime perché sostiene di non farcela: “Mi sento proprio ridicola“. Il problema di Gaia, come dice lei stessa, è che si sente brutta nonostante non sia vero.

Gaia dopo le prime lezioni del guanto di sfida "Lap dance"… #Amici23 pic.twitter.com/eD0zirWPGZ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 25, 2024

Marisol parla con lei e cerca di calmarla, inoltre le offre anche il suo aiuto: “Quando vuoi basta che me lo chiedi“. Poi aggiunge: “Secondo me non hai ben capito… Sei dotata Gaia, sono passi base, si vede che ti vengono. Non sei brutta per niente“. Sicuramente il sostegno dell’amica è importante e vedremo a fine settimana come se la caverà.

Il daytime di Amici 23 si è quindi concluso con l’arrivo degli abiti di scena per Gaia: culotte e top bianchi, e un paio di stivali neri. L’appuntamento è fissato per sabato 30 aprile 2024, mentre le registrazioni e le conseguenti anticipazioni per giovedì 28 marzo.