Spettacolo

Nicolò Figini | 25 Marzo 2024

Isola dei Famosi

In queste ultime ore è stato annunciato il primo concorrente ufficiale de L’Isola dei Famosi 2024: Aras Senol

Finalmente, dopo una lunga attesa, abbiamo a disposizione il nome del primo concorrente ufficiale de L’Isola dei Famosi 2024. Si tratta dell’attore Aras Senol, tra i protagonisti dell’amata soap turca ‘Terra Amara‘.

Il primo concorrente de L’Isola dei Famosi 2024

Si sta sempre più vociferando di chi potrebbero essere i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi nel 2024. Negli ultimi giorni sono usciti cinque nuovi nomi tra i papabili candidati, tra i quali spicca la campionessa di scherma Valentina Vezzali. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni e non sappiamo se effettivamente li vedremo sbarcare in Honduras.

Oggi però abbiamo finalmente una certezza perché, dopo una lunghissima attesa, è stato annunciato il primo naufrago ufficiale. Si tratta dell’attore turco Aras Senol, conosciuto in Italia per il suo ruolo in ‘Terra Amara‘. All’interno della soap opera interpreta Cetin, braccio destro di Ali Rahmet Fekeli e confidente di Yılmaz. Il suo personaggio è quello di un lavoratore molto onesto, che ha dedicato tutta la sua vita alla propria professione.

Del passato del nuovo concorrente de L’Isola dei Famosi 2024 possiamo menzionare il fatto che è stato un atleta della nazionale turca quando era più piccolo. Di conseguenza ha sicuramente il fisico adatto per poter farsi carico di un’esperienza così impegnativa come può essere quella de L’Isola. L’annuncio è stato dato dal profilo ufficiale di Verissimo:

“Lo avete sempre ammirato in Terra Amara e si è raccontato a Verissimo. Ora è pronto per una nuova avventura: Aras Şenol sarà un concorrente dell’Isola!”.

L’Isola dei Famosi 2024 dovrebbe partire lunedì 8 aprile e alla conduzione troveremo, per la prima volta, Vladimir Luxuria. Al suo fianco ci saranno Dario Maltese e Sonia Bruganelli come opinionisti, mentre Elenoire Casalegno sarà l’inviata della nuova edizione.

Un cast tutto rinnovato che promette tante sorprese e tanto divertimento. Rimanete sintonizzati per scoprire tutti gli altri naufraghi che verranno annunciati nei prossimi giorni.