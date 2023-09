Chi è Gaia De Martino di Amici 23? Età e Instagram

NEWS

Chi è

Domenica 24 settembre 2023 ha inizio la nuova edizione di Amici e in questa occasione impariamo a conoscere i primi allievi che vanno a comporre la classe. Tra i concorrenti di Amici 23 appare anche Gaia De Martino. Ecco tutto quello che sappiamo sulla ballerina: dal profilo Instagram all’età passando anche per la vita privata.

Chi è Gaia De Martino

Nome e Cognome: Gaia De Martino

Data di nascita: 2001

Luogo di nascita: Provincia di Napoli

Età: 22 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerina e studentessa

Fidanzato: single

Tatuaggi: Gaia non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @gaiadesmart

Gaia De Martino età e biografia

Dove è nata e quanti anni ha Gaia De Martino di Amici 23? Lei è una allieva del talent e nasce a Napoli nel 2001. Non conosciamo la sua data di nascita ma possiamo dire che ha un’età pari a 22 anni.

L’altezza e il peso rimangono ignoti per ora. Oggi vive a Roma. Non sappiamo nulla sulla madre e sul padre. Così come per i genitori non abbiamo informazioni neanche su fratelli e sorelle.

Ha un cane e si definisce “sensibile e profonda ma capace di far ridere“.

Gaia De Martino è imparentata con Stefano De Martino? Nonostante il cognome sia lo stesso non sembrano legati in alcun modo.

Vita privata

Sulla vita privata di Gaia De Martino di Amici 23 sappiamo che è single.

Nella prima puntata del pomeridiano, infatti, viene rivelato che non è mai stata fidanzata. Ma nonostante questo lei continua a credere nell’amore.

Vedremo se troverà un fidanzato durante la sua esperienza ad Amici.

Dove seguire Gaia di Amici 23: Instagram e social

Tra i profili social di Gaia De Martino non troviamo Twitter e Facebook.

Dove possiamo quindi seguire la concorrente di Amici 23?

Ha un account su TikTok che però non usa molto. Instagram, invece, ha diverse foto e video che la ritraggono mentre balla e non solo.

Carriera

La carriera televisiva di Gaia De Martino comincia quando entra nel cast di Amici 23.

Nel 2020 ha vinto la tredicesima edizione del Grande Slam dove è riuscita ad aggiudicarsi il premio di 500 euro e la targa del concorso.

Gaia De Martino ad Amici 23

Gaia De Martino arriva ad Amici nella prima puntata del pomeridiano andata in onda il 24 settembre 2023.

In questa occasione rivela che la danza l’ha sempre fatta sentire libera, soprattutto quando veniva presa in giro dai suoi coetanei.

Conquista un banco grazie a Raimondo Todaro:

“C’è qualcosa di speciale che ho sentito. Mi è piaciuta fin da subito. Mi sei arrivata. A volte non c’è un motivo particolare. Mi sei piaciuta, puoi piangere di felicità”.

Maria De Filippi fa notare come altri allievi abbiano fatto il tifo per lei durante l’esibizione. Tra questi ci sono Chiara e Sofia.

Il percorso di Gaia ad Amici 23

Gaia De Martino partecipa ad Amici 23 e il suo percorso comincia domenica 24 settembre 2023. Risulta ancora troppo presto sapere come se la caverà e se riuscir ad arrivare al Serale. Mano a mani vi terremo aggiornati.

Nella prima puntata si esibisce sulle note di “Voilà” di Barbra Pravi. Ottiene un banco grazie all’approvazione di Raimondo Todaro, mentre Alessandra Celentano la trova non ancora pronta.

La maestra Celentano ha già assegnato un compito a Gaia per sbloccarla sotto il punto di vista fisico. Dovrà cercare di essere sensuale.

IN AGGIORNAMENTO