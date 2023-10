Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Ottobre 2023

Amici 23

La decisione di Holy Francisco ad Amici 23

Pochi giorni fa abbiamo visto su Canale 5 un daytime di Amici 23 in cui sembrava stare nascendo un’intesa speciale tra Holy Francisco e Sarah. Nei filmati abbiamo potuto assistere ad alcune effusioni e a un tenero scambio di baci. Si sono fatti il solletico sul letto e poi tenendosi abbracciati. “Sento il tuo cuore, vuoi che ti bacio?“.

Tutto sembrava finale liscio, ma a distanza di pochi giorni le cose sembrano essere drasticamente cambiate. Questo pomeriggio, infatti, Holy ha voluto fare un passo indietro e lo ha detto alla diretta interessata mentre erano da soli in salone:

“Se devo vivere una sensazione del genere me la devo vivere al massimo. In questo momento non posso farlo. Ora ho altre cose, sul mio percorso qui e il mio percorso fuori. Ora forse mi serve di più un amico o un’amica. Piuttosto che qualcosa di altro. Per me l’importante è che ci chiariamo, capito?”.

Nei giorni scorsi c'è stato un avvicinamento tra Sarah e Holy Francisco, ma il rapporto sembra essersi raffreddato… #Amici23 pic.twitter.com/g0JqRuIFPI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 13, 2023

Dal volto, purtroppo, Sarah sembra molto delusa dalle parole del cantante di Amici 23. Tuttavia ha risposto: “Va benissimo, bastava parlarne“. E Holy Francisco ha replicato: “Infatti ne stiamo parlando“. Vedremo se con il passare delle settimane, se entrambi rimarranno nella scuola, la situazione potrà cambiare. Per il momento il ragazzo sembra irremovibile. Staremo a vedere.

A voi piacevano insieme? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. QUI il video.