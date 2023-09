Chi è Holy Francisco di Amici 23? Età, vero nome e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 27 Settembre 2023

Chi è

Tra gli allievi di Amici 23 abbiamo anche Holy Francisco, scopriamo quindi le informazioni che lo ricguardano attraverso la biografia, l’età, il vero nome, la carriera, la vita privata e i social.

Chi è Holy Francisco

Nome e Cognome: Francesco Guarnera

Nome d’arte: Holy Francisco

Data di nascita: 7 giugno 2005

Luogo di nascita: Gela

Età: 18 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @holyfrancisco

Profilo TikTok: @holyfranciscoo

Holy Francisco età, vero nome e biografia

Conosciamo bene chi è Holy Francisco di Amici 23. Vero nome Francesco Guarnera, è nato a Gela il 7 giugno 2005, ha 18 anni di età ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Non conosciamo la sua altezza e il suo peso e riguardo i tatuaggi non pare averne sul suo corpo. Notiamo però che ha dei piercing all’orecchio.

Vive a Gela con i genitori e un fratello. Ha anche un cane. Ha ottimi rapporti con i componenti della sua famiglia. Inoltre è molto legato al nonno.

Vita privata

Riguardo la vita privata di Holy Francisco di Amici 23 ci chiediamo se è o no fidanzato. Pare essere single, non risulta nessuna fidanzata.

Non gli piace molto descriversi, lo mette sempre in difficoltà. Si definisce un ragazzo solare, ma a volte sta sulle sue. Si reputa una persona vera nel senso che pensa che molti suoi coetanei che fanno musica si siano costruiti un personaggio. Mentre lui non ne sente il bisogno. È anche un po’ permaloso e se qualcuno critica una sua canzone, risponde a tono ma con eduazione.

Dove seguire Holy Francisco di Amici 23: Instagram e social

Come possiamo seguire Holy Francisco sui social? L’allievo di Amici 23 ha alcuni account social. E partiamo proprio dal suo profilo Instagram che ha oltre 18 mila follower. Qui pubblica un po’ di tutto, dai post riguardanti la sua musica a quelli sulla vita privata.

Francesco ha anche un profilo TikTok che ha anche questo un seguiro di oltre 18 mila follower. E contiene molti video.

Carriera

Holy Fracisco di Amici 23 non è nuovo al panorama musicale, infatti qualcuno sicuramente lo ha già visto altrove prima di approdare nel talent di Maria De Filippi. A tal proposito, chi segue X Factor potrebber averlo riconosciuto, anche se era un po’ diverso.

X Factor

Nel 2022 Holy Francisco ha partecipato ai casting di X Factor presentando il singolo “Martina”. Aveva un look molto diverso da quello di Amici, niente capelli rossi. Piacque molto ai giudici, ma il suo percorso si è fermato proprio ai Bootcamp dove presentò anche la cover di “L’ultima notte” di Ariete. Comunque la canzone “Martina” ha avuto un buon successo su TikTok.

Album e canzoni

Dopo il successo di “Martina”, Francesco ha pubblicato i singoli “New York“, “Nuda sul letto”, “Lara” e “Giovane bello e dannato”. Ha anche pubblicato la cover di “L’ultima notte” di Ariete. Non ci sono album o LP all’attivo.

Holy Francisco ha anche un canale Spotify in cui si possono ascoltare i brani pubblicati. A tal proposito, “Martina” ha avuto oltre 500 mila ascolti.

Holy Francisco ad Amici 23

Nel 2023 Holy Francisco ha deciso di provare i casting di Amici arrivando a prendere parte alla prima puntata di Amici 23 esibendosi davanti ai giudici.

Il cantante si è esibito con il suo inedito “Tananai” in pieno stile punk rock che ha suscitato molta curiosità e simpatia per via del suo ritornello inaspettato.

Proprio questo suo lato ironico e non solo è piaciuto ad Anna Pettinelli che gli ha dato la maglia. Quindi Holy Francisco fa parte della classe di Amici 23.

I professori di Amici 23

Grandi conferme tra i professori per Amici 23 e un ritorno. Come ogni anno ci sono i prof di canto e quelli di ballo. Vediamo quindi quali sono quelli di canto:

Per il ballo, invece, tutti confermati dallo scorso anno:

Gli allievi di Amici 23

Per Amici 23 la classe si è formata nella prima puntata andata in onda il 24 settembre. Partiamo dalla lista dei cantanti:

Ezio

Spacehippiez

Holden

Holy Francisco

Lil Jolie

Matthew

Mew

Mida

Petit

Sarah

Stella

Tra i ballerini di Amici 23 in lista ci sono:

Chiara Porchianello

Dustin

Elia

Gaia

Kumo

Mariasol

Nicholas Borgogni

Simone

Sofia

Prima del Serale questa lista può cambiare di continuo a causa di eliminazioni, sostituzioni, sfide o aggiunte.

Il percorso di Holy Francisco ad Amici 23

Holy Francisco ha superato tutti i provini di Amici 23 arrivando alla prima puntata del pomeridiano. Qui si è esibito con il suo inedito “Tananai” divertendo molto il pubblico e anche i professori. A tal proposito, proprio un professore, Anna Pettinelli, lo ha voluto e quindi gli ha dato una maglia.

Ma appena entrato, Francesco ha già avuto un diverbio con Rudy Zerbi. In un fuori onda, col microfono acceso, il cantante ha detto “gli faccio il c*lo a Rudy”. Quindi ha avuto un richiamo e si è esibito di fronte a lui con la cover dei Finley “Diventerai una star”, non convincendo però il prof.

(IN AGGIORNAMENTO)