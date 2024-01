Spettacolo

Vincenzo Chianese | 26 Gennaio 2024

Amici 23

Dopo Mew, poco fa anche Matthew ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio dopo essersi ritirato dalla scuola di Amici 23.

Le parole di Matthew dopo Amici 23

Solo qualche giorno fa, come tutti ben sappiamo, Matthew e Mew hanno deciso di ritirarsi dalla scuola di Amici 23, lasciando i fan senza parole. Col passare delle ore se ne sono dette di ogni sui presunti motivi dell’abbandono dei due cantanti e non sono mancate teorie che hanno sfiorato l’assurdo. Di recente però a rompere per la prima volta il silenzio è stata Valentina, che con un filmato postato sui social ha spiegato perché ha deciso di lasciare il programma. Ma non solo. Pochi minuti fa a intervenire è stato anche Matthew, che ha voluto dare anche la sua versione dei fatti. Dopo aver parlato del suo percorso all’interno della scuola, che definisce fatto di alto e bassi, il cantante ha speso bellissime parole per Maria De Filippi, e in merito ha affermato:

“Contare fino a 1000 è quello che mi ha insegnato Maria, a cui voglio mandare un abbraccio perché ha sempre voluto che emergesse la parte migliore di me. Per questo le sarò per sempre grato”.

Ma non è finita. Matthew naturalmente ha anche parlato della sua storia d’amore con Mew, nata all’interno della scuola di Amici 23, e ha così aggiunto: “Innamorarmi di Mew è stato inaspettato, mi ha aiutato davvero tanto durante il percorso e grazie a lei sono convinto che due anime non si incontrano mai per caso”. Il giovane artista ha anche spiegato perché ha deciso di seguire la sua compagna, dichiarando:

“Dopo quello che ho dovuto affrontare e dopo la decisione presa da Mew non me la sono più sentita di continuare il percorso. Penso che il proprio benessere e quello delle persone che si amano sia inestimabile”.

Matthew ha infine annunciato che a breve tornerà a fare musica e che molto presto arriveranno dei nuovi brani. Al giovane artista dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.