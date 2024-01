Mew rompe il silenzio e spiega per la prima volta i motivi del suo addio ad Amici (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Gennaio 2024

Amici 23

A distanza di alcune settimana dalla sua uscita da Amici 23 “per motivi personali” Mew ha raccontato la reale ragione che l’ha spinta ad abbandonare il talent insieme a Matthew.

Le prime parole di Mew dopo Amici 23

Nelle ultime settimane sul web sono spuntate tantissime indiscrezioni sui motivi per i quali Mew e Matthew avrebbero lasciato la scuola di Amici 23. Tutto a un tratto, infatti, in uno dei daytime è stato annunciato che gli allievi avevano abbandonato il talent “per motivi personali“. Tuttavia nessuno è mai sceso nel dettaglio per spiegarlo meglio e sono state fatte mille congetture.

In queste ore, finalmente, la cantante ha rotto il silenzio e ha parlato per la prima volta lasciando intendere il reale motivo per il quale ha voluto lasciare la scuola. Non c’entrano nulla gravidanze o liti con i professori. L’argomento è più delicato e riguarda la salute mentale.

Nel video qui sotto Mew afferma che il suo percorso ad Amici 23 è stato bellissimo e molto impegnativo. Ringrazia tutti quanto per averle fatto sentire il loro supporto, in particolare Maria De Filippi:

“Per me è stata una salvezza, veramente. Mi ha dato tante conferme. Se penso ad Amici penso a Maria, una donna incredibile che mi ha sostenuta in qualsiasi momento e mi capisce. Il rapporto che abbiamo lo porterò sempre nel cuore”.

Grazie ad Amici ha capito quali sono i suoi limiti e ha rivelato di aver di nuovo dovuto affrontare la sua depressione, con la quale ormai combatte da anni: “Arriva anche nei momenti migliori della vita“. Racconta di aver smesso di mangiare, pur nascondendolo, e di non averlo detto a nessuno. Qui per ha sbagliato perché, dice lei, è importante parlarne e cercare aiuto: “I pensieri oscuri sono tornati sempre più forti. Sono arrivata a dubitare di me“.

Alla fine Mew ha chiuso il discorso con un pensiero verso Matthew: “Il nostro amore è qualcosa di vero e travolgente“. Poi ha lanciato un messaggio inerente alla salute mentale: ” La salute mentale è una priorità. Abbiate il coraggio di vivere anche il male, non pensate che ii vostri dolori siano condanne“.

Lei stessa ha assicurato che tornerà con nuova musica e noi non vediamo l’ora che ciò avvenga.