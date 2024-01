Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Gennaio 2024

Grande Fratello

Giuseppe Garibaldi ha fatto una nuova battuta, questa volta verso Perla Vatiero, che ha molto infastidito diversi utenti dei social.

La battuta di Giuseppe Garibaldi su Perla

Giuseppe Garibaldi è finito ancora una volta nell’occhio del ciclone a causa di una battuta infelice verso Perla Vatiero. Non si tratta della prima volta che viene criticato dal web per un motivo del genere, infatti qualche giorno fa era stata “colpita” Greta Rossetti. Nel momento in cui lei si è abbassata per bere qualcosa che si trovava sul tavolo il gieffino ha esclamato “succhia“.

Chi ha visto il filmato lo ha definito una persona volgare e ha anche chiesto la squalifica, per poi accusare Greta di aver riso senza essersi mostrata offesa. Tornando a oggi, tuttavia, Garibaldi è stato attaccato per ciò che possiamo vedere anche nel video qui sotto. Massimiliano Varrese chiede: “Che hai combinato con Perla a letto?“. L’altro ha replicato: “Tutto quello che uno può combinare dopo cinque mesi“.

Max ‘che hai combinato con Perla a letto’

Beppe ‘tutto quello che non ho fatto in questi 5 mesi’



CHISSÀ SE SI INDIGNERANNO PERLA E GRETA STAVOLTA O IL BIDELLO PUÒ DIRE CIÒ CHE VUOLE FORSE #grandefratello pic.twitter.com/PnY1A3WCXO — Matyna 🙅🏻‍♀️🌸🍭💘 (@mamarti9292) January 26, 2024

Varrese quasi non gli ha lasciato concludere la frase e ha esultato: “Hai fatto bene“. Poi è subentrata nella conversazione anche Anita, la quale ha ironizzato: “Ha dormito praticamente“. Si trattava chiaramente di una battuta, Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero non hanno fatto nulla a letto. Nonostante questo però sono piovute critiche: “Si crede simpatico“.

Altri credono che sia perlopiù una frecciatina rivolta a Mirko Brunetti, con il quale l’attore e Giuseppe hanno discusso nelle precedenti dirette. Vedremo se di questo se ne parlerà in puntata e se l’ex gieffino verrà tirato in ballo ancora una volta. Pur essendo stato eliminato, infatti, lo vediamo molto spesso al centro dell’attenzione in studio o come ospite in casa.

Per scoprire che cosa accadrà non ci rimane che aspettare il 29 gennaio 2024 per sintonizzarci su Canale 5 dopo cena. Rimanete sintonizzati per non perdervi nessuno sviluppo.