Vincenzo Chianese | 30 Maggio 2024

Amici 23

In un video postato in queste ore sui suoi profili social, Nicholas di Amici 23 autografa ironicamente il libro della maestra Alessandra Celentano.

Il gesto dell’ex allievo di Amici 23

Uno dei protagonisti assoluti di Amici 23 è stato di certo Nicholas. Col passare dei mesi infatti il ballerino è stato oggetto di discussione tra gli insegnanti di danza, in particolare tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Proprio la maestra ha sempre duramente criticato il giovane artista, che dal suo canto ha sempre cercato di dare il massimo per convincere, almeno in parte, la prof. Dopo la fine del talent show di Maria De Filippi tuttavia Nicholas ha speso bellissime parole per la Celentano e nel corso di una recente intervista per Coming Soon ha affermato:

“La maestra non si è mai risparmiata. Le sue critiche sono state dure ma grande motivo di crescita personale e professionale. Ho cercato di capirla e imparato ad accettare le sue critiche. Grazie al lavoro che mi ha dato da fare, a tutti i compiti che mi ha assegnato sono cresciuto tanto. È stato un rapporto difficile da gestire, ma allo stesso tempo mi ha stimolato a fare sempre meglio. Io volevo dimostrarle che potevo farcela, penso e spero di averlo dimostrato. Ho ancora molto da fare, però ho messo delle basi importanti”.

In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Nicholas infatti ha postato un video sui suoi social in cui lo vediamo autografare simpaticamente il libro di Alessandra Celentano, uscito solo poche settimane fa. Il filmato con protagonista l’ex allievo di Amici 23 ha ovviamente attirato l’attenzione degli utenti e in breve ha fatto il giro del web.

Attualmente intanto Nicholas si sta concentrando sulla sua carriera e a lui facciamo un grande in bocca al lupo.