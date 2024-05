NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Maggio 2024

Amici 23

Ospite a La Volta Buona, Alessandra Celentano ha parlato del capitolo Amici e ha rivelato un retroscena inedito, menzionando alcune liti avute con Garrison nei camerini del talent show.

La rivelazione di Alessandra Celentano

Come in molti sapranno, solo qualche settimana fa Alessandra Celentano ha pubblicato il suo libro Chiamatemi maestra. Attualmente dunque la celebre maestra di Amici di Maria De Filippi sta promuovendo il suo romanzo e proprio oggi è arrivata come ospite a La Volta Buona. Nel salotto di Caterina Balivo così la Celentano ha fatto alcune rivelazioni sulla sua vita privata, per poi raccontare come è arrivata a ottenere il posto di prof ad Amici, menzionando il collega e amico Garrison. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Io sono arrivata ad Amici attraverso Garrison che conosco da quando ero piccola. Lui è simpaticissimo. Noi abbiamo dieci anni di differenza. Negli anni ci siamo frequentati per tutta la vita. Un nostro caro amico ci diceva sempre che seguiva Amici e diceva che io dovevo andare lì, che ero perfetta e che ci voleva una maestra di danza classica. Tra lui e Garrison un giorno siamo andati”.

Ma non è finita qui. Proseguendo Alessandra Celentano ha anche parlato delle ripetute liti avute con Garrison nel corso degli anni, dovute alle diverse visioni che i due insegnanti hanno della danza. La maestra ha così ammesso di aver avuto accese discussioni con il suo collega anche nei camerini di Amici e in merito ha affermato:

“Io e Garrison litigavamo tanto, ma ancora adesso. Litighiamo sulla danza. Su tutto il resto invece no. Litigavamo in camerino, davanti e dietro le telecamere, a casa, ovunque”.

A settembre intanto Alessandra Celentano tornerà a coprire il ruolo di insegnante in occasione della nuova edizione di Amici e alla maestra facciamo un enorme in bocca al lupo.