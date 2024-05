NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Maggio 2024

Amici 23

A distanza di diversi giorni dalla finale di Amici 23, in queste ore Nicholas e Dustin sono stati beccati insieme in discoteca, segno dunque che l’amicizia tra i due ballerini procede a gonfie vele.

Nicholas e Dustin insieme dopo Amici 23

All’interno della scuola di Amici 23 non sono nati solo amori, ma anche belle amicizie. Ed è proprio quello che è accaduto a due grandi protagonisti di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Di chi parliamo? Ovviamente di Dustin e di Nicholas. Nonostante sembrasse che tra i ballerini i rapporti si fossero freddati di recente, al punto che per un periodo Borgogni aveva anche smesso di seguire il suo compagno sui social, pare che adesso gli allievi del programma si siano ritrovati.

In queste ore infatti Nicholas e Dustin sono stati beccati insieme in una discoteca a Roma e ovviamente il video ha fatto in breve il giro dei social. I due appaiono felici e sorridenti mentre si divertono insieme, segno dunque che la loro amicizia ritrovata sta proseguendo anche dopo la fine della trasmissione di Canale 5.

i think they did it but i just can’t prove it 💀 pic.twitter.com/KkEc1kiwwN — isabelle (@invoItino) May 26, 2024

Solo ieri intanto proprio Dustin è stato ospite a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin sono infatti arrivati tutti i finalisti di Amici 23, tra cui ovviamente anche il ballerino. L’ex allievo di Alessandra Celentano ha così parlato di quello che accadrà dopo la fine del programma: “Adesso mi fermerò in Italia. Voglio rimanere qua per più tempo possibile. Voglio conoscere questo paese e fare tante esperienze. Questa per me è una nuova vita perché sono in un nuovo paese, è una cosa che però sento di fare”.

Ma non solo. Dustin ha poi parlato di Isobel Kinnear, sua grande amica, e ha rivelato: “Dopo che lei ha fatto Amici mi sono chiesto perché non fare anche io questa esperienza”.