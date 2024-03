NEWS

3 Marzo 2024

Dopo essere entrato nella squadra di Emanuel Lo, Nicholas entra al Serale di Amici 23 proprio grazie al suo nuovo professore.

Emozioni, risate, ma anche discussioni oggi ad Amici 23. Nel corso della nuova puntata si è infatti parlato di quanto accaduto in settimana tra Nicholas e Raimondo Todaro. Il ballerino, dopo un confronto con il suo insegnante, aveva deciso di lasciare la scuola una volta per tutte. Tuttavia il giovane artista è stato bloccato da Emanuel Lo, che a sorpresa gli ha concesso l’opportunità di entrare a far parte della sua squadra. In studio però i due insegnanti hanno avuto un’accesa discussione e lo stesso Nicholas ha provato a dire la sua, avendo un ennesimo faccia a faccia con Todaro.

Poco dopo Emanuel ha chiesto a Maria De Filippi di far entrare tutti i professionisti, che hanno così concordato sull’ingresso di Nicholas al Serale. A quel punto Lo ha fatto esibire il suo nuovo allievo e alla fine è arrivata un’inaspettata sorpresa.

Emanuel infatti ha fatto un lungo discorso, durante il quale ha affermato: “Hai dei punti davvero forti e ne abbiamo già parlato. Hai anche il pubblico dalla tua parte. Noi siamo ballerini, lavoriamo per il pubblico. Per il tuo percorso e per come ti ho visto trasformarti in questa sala, oggi ti dico che meriti il Serale. Prenditi la maglia”. Anche Nicolas entra così al Serale di Amici 23!

Ma chi conquisterà le ultime maglie disponibili?