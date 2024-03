NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Marzo 2024

Amici 23

Grandi emozioni oggi ad Amici 23. Nel corso della nuova puntata del pomeridiano infatti anche Sofia ha ottenuto la maglia dorata, entrando così ufficialmente al Serale.

Sofia al Serale di Amici 23

Continuano le assegnazioni delle felpe dorate ad Amici 23. Anche oggi dunque nel corso della nuova puntata del talent show di Maria De Filippi non sono mancate le emozioni e per Sofia è arrivata una bellissima emozione. Emanuel Lo infatti ha chiesto alla sua allieva di esibirsi, e così la ballerina è scesa in pista, emozionando il pubblico. Poco dopo il prof ha preso la parola.

Emanuel ha dunque speso bellissime dichiarazioni per la sua allieva, e in merito ha affermato: “Da quando sei entrata ci sono state tante cose che mi hai dato. Sei un talento bellissimo, che io sono stato super orgoglioso di portare qui, anche grazie a Maria e a questa scuola. La maglia te la volevo dare dal primo giorno e te la do oggi”.

Emanuel Lo ha così consegnato la maglia dorata a Sofia, che entra ufficialmente al Serale di Amici 23. La ballerina conquista dunque un posto per la fase finale del talent show, che inizierà tra sole tre settimane.

Ma chi altro conquisterà la felpa e chi invece dovrà lasciare la scuola?