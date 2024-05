Amici 23, parla il papà di Sarah: “Quello che ho visto in TV mi ha lasciato di sasso”

Spettacolo

Andrea Sanna | 2 Maggio 2024

Amici 23

Il papà di Sarah Toscano ha parlato in una recente intervista del percorso di sua figlia nella scuola di Amici 23 e svelato cosa pensa

“Quello che ho visto in TV mi ha lasciato di sasso”, il papà di Sarah Toscano ha parlato di sua figlia in una recente intervista. La cantante oggi è una grande protagonista della scuola di Amici 23.

Parla il papà di Sarah di Amici 23

Sarah Toscano è una delle allieve di Amici 23 che ha debuttato nelle scorse ore con il singolo Sexy Magica e sta scalando le classifiche musicali. Il suo papà ha rilasciato un’intervista a Di Più TV dove ha detto cosa pensa del percorso di sua figlia.

Oltre a rendersi conto insieme a sua moglie di quanto Sarah stia crescendo velocemente: “Vederla dare un bacio al cantante Holy Francisco, mi ha lasciato di sasso. Poi, però, nel vedere la mia bambina così felice e innamorata ho tirato un sospiro di sollievo. ‘Sta crescendo’, mi ha detto mia moglie. Ed è proprio vero…”.

Il signor Marco dalle parole al settimanale è parso davvero molto felice per sua figlia Sarah e quanto fatto fino a oggi ad Amici 23. E mentre proseguirà il suo percorso di studi verso il diploma (e poi l’Università), la cantante ha come obiettivo quello di sfondare nel mondo della musica.

Una passione però che sembra un po’ preoccupare suo padre: «Ho paura che quando Sarah uscirà dalla parentesi di Amici non riesca a rientrare nel mondo reale. Non vorrei che il mondo dello spettacolo la condizionasse, è questa la mia preoccupazione».

Aveva solo 5 anni quando ha iniziato a studiare pianoforte e partecipare ai concorsi canori (e vincerli). Sarah di Amici 23, da come parla suo papà, è una ragazza che punta sempre all’obiettivo e quando non riesce soffre tantissimo: «È successo con il tennis, quando ha capito di non poter giocare ad alti livelli».

Così è arrivata quindi la musica, le serate al karaoke, i primi concorsi. Ma anche i complimenti di chi la ascoltava che, molto spesso, la scambiava per una cantante professionista. Ma poi cosa è accaduto? A raccontarlo è proprio il papà a Di Più TV:

«L’ho fatta sentire da un professionista della musica, Andrea Dulio, un manager di caratura internazionale. L’ha ascoltata, poi l’ha portata in uno studio di registrazione, dove Sarah ha inciso i suoi primi brani. Quello che è successo dopo, è sotto gli occhi tutti…».

Insomma papà Marco è davvero orgoglioso di Sarah. Spera che Amici 23 sia un trampolino di lancio, ma si augura ovviamente che lo spettacolo non la faccia soffrire. E noi non possiamo che fare il tifo per lei!