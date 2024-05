Sexy Magica, il nuovo singolo di Sarah, è stato scritto da Lele, ex allievo di Amici (ed ex di Elodie)

Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Maggio 2024

È uscita Sexy Magica, la canzone di Sarah di Amici 23 che porta la firma di un ex allievo del talent show: Lele Esposito! Lo sapevi?

Sapete che la canzone Sexy Magica di Sarah Toscano di Amici 23 porta la firma di un ex allievo della scuola? A firmare il brano è Lele Esposito (che ha avuto una storia nel talent con Elodie). Proprio lui è lo stesso autore che ha scritto anche per Annalisa e Marco Mengoni!

Amici, Sexy Magica porta la firma di un ex allievo

Sono finalmente usciti gli inediti degli allievi di Amici 23! Alla mezzanotte, puntualissimi, sono stati lanciati così i nuovi singoli dei ragazzi della scuola. Molto apprezzata è Sexy Magica di Sarah Toscano. La giovane allieva ha avuto un percorso davvero importante all’interno della scuola, in crescendo. E questo ha quindi portato la cantante a farsi notare da diversi autori.

E pensate, il suo ultimo brano Sexy Magica porta la firma di un ex allievo di Amici. Di chi stiamo parlando? Dobbiamo fare un passo indietro e tornare alla quindicesima edizione del talent show di Canale 5, quando tra i banchi della classe compariva anche Raffaele (Lele) Esposito. Il cantautore nel programma ha avuto anche una storia d’amore con Elodie, poi naufragata e negli anni ha portato avanti il suo desiderio di fare musica, ma non solo come cantante. Lo abbiamo ritrovato infatti anche nelle vesti di autore.

E questo è proprio il caso! Dato che Lele Esposito è tra gli autori di Sexy Magica, canzone scritta a quattro mani con Giampiero Gentile. Il brano è prodotto da Room9, come leggiamo anche dal profilo Instagram del cantautore. Con orgoglio in queste ore, infatti, l’ex allievo di Amici, ha voluto raccontare ai fan la sua ultima “fatica”.

La storia di Lele Esposito, autore del brano di Sarah di Amici 23

Negli anni, comunque, Lele Esposito ha scritto altri brani di successo. Ha scritto “Stelle” per Annalisa, insieme a Davide Simonetta. Ma non solo, perché non tutti sanno forse, ma l’ex allievo di Amici ha avuto modo di firmare anche tre brani della trilogia di Marco Mengoni.

Per Materia (Prisma) ha scritto “Fiori d’orgoglio”; mentre invece per Materia (Pelle) ha avuto modo di lavorare su “Migliore di me”. E anche per Materia (Terra) ha posto la sua firma su “In due minuti”. Adesso è la volta di Sexy Magica di Sarah Toscano di Amici 23. E chissà ancora quante altre sorprese ci riserverà!