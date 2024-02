Amici 23, arriva la prima classifica del televoto e un allievo è convinto di non arrivare al Serale

NEWS

Debora Parigi | 7 Febbraio 2024

Amici 23

Arriva il risultato del primo televoto per i cantanti di Amici 23 e la classifica ha molto sorpreso. Un allievo pensa di uscire

Ad Amici 23 c’è stato il primo televoto da casa in cui il pubblico ha dato la propria opinione sugli allievi. Dopo le esibizioni di tutti i ragazzi, oggi è arrivato il primo risultato cioè quello della classifica dei cantanti. Il risultato ha avuto delle reazioni e uno degli allievi adesso è convinto di essere eliminato.

La classifica dei cantanti di Amici 23 dopo il televoto

Nei daytime di ieri e oggi di Amici 23 è stato aperto un televoto. Gli allievi sono stati chiamati ad esibirsi in studio. Nella puntata di ieri il televoto è stato aperto e poi chiuso per i cantanti, mentre oggi è avvenuto lo stesso per i ballerini. Quindi gli allievi hanno avuto una prima idea delle preferenze del pubblico.

Oggi è arrivato il risultato per i cantanti e quindi abbiamo la classifica con le percentuali. Ciò che è uscito non ha soddisfatto tutti e in particolare qualcuno ci è rimasto davvero male. Qui di seguito ecco la classifica con le percentuali:

Per i cantanti è arrivato il momento di scoprire la classifica del televoto! #Amici23 pic.twitter.com/hM5gxol1wY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 7, 2024

Come vediamo, agli ultimi due posti ci sono Kia e Nahaze le ultime due arrivate. Questa cosa le ha fatte rimanere un po’ male, specialmente Nahaze. Gli altri, però, le hanno detto che è anche normale visto che non sono ancora molto conosciute dal pubblico.

Un altro allievo di Amici 23 che non ha preso bene la classifica è Ayle, abbastanza basso. L’allievo di Anna Pettinelli è in crisi già dalla scorsa puntata del pomeridiano e ha anche minacciato di andarsene. Con questo televoto adesso è andato di nuovo giù di morale perché non crede di piacere a chi guarda e ascolta.

Ma quella che più ci è rimasta male della classifica è Lil Jolie. L’allieva di Rudy Zerbi è arrivata terzultima, proprio sopra alle ultime due arrivate. Lei è nella scuola dalla prima puntata e questo risultato l’ha buttata giù di morale. Quindi è convinta che non arriverà al Serale. Pensa, infatti, che Zerbi la possa eliminare visto questa classifica.