NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Febbraio 2024

In queste ore è arrivata la devastante notizia della morte di Carlotta Dessì, venuta a mancare all’età di 35 anni. A ricordare la nota giornalista sui social è stata Barbara d’Urso.

Il tenero post di Barbara d’Urso

Questa mattina, con un post sui social, Barbara d’Urso ha voluto ricordare dolcemente Carlotta Dessì. La nota e affermata giornalista, come forse qualcuno saprà, è venuta a mancare nella giornata di ieri all’età di 35 anni. La Dessì ha lavorato per diversi programmi Mediaset, tra cui Pomeriggio 5 e Fuori dal Coro. Proprio per la trasmissione, Carlotta aveva recentemente condotto alcune inchieste e la sua ultima apparizione televisiva risale proprio allo scorso dicembre all’intero dello show di Mario Giordano. In queste ore così Mediaset ha voluto ricordare la giornalista, che senza dubbio è nei cuore di noi tutti.

Questa mattina a rompere il silenzio è stata anche Barbara d’Urso, che con un post sul suo profilo X ha ricordato Carlotta Dessì, con la quale in passato ha avuto modo di collaborare proprio a Pomeriggio 5. Tra le due c’è stata anche una profonda amicizia e così Barbara, dolcemente, ha affermato:

“Piccola Carlottina… per anni e anni sei stata la mia inviata a Pomeriggio 5. Negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte e tutte e due pensavamo che ce l’avresti fatta. Sono molto triste e ti voglio tanto bene”.

Piccola Carlottina… Per anni e anni sei stata la mia inviata a pomeriggio5… Negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte… E tutte e due pensavamo che ce l’avresti fatta… Sono molto triste e ti voglio tanto benehttps://t.co/zWhFuDCQNk — Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) February 7, 2024

Il tenero post di Barbara d’Urso ha commosso tutto il web e in molti si sono uniti nel salutare la giornalista. Anche noi di Novella2000.it vogliamo ricordare con affetto Carlotta Dessì e ci stringiamo al dolore della sua famiglia.