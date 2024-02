Amici 23, la produzione rivela quanti sono i posti al Serale (e quanti allievi saranno eliminati)

NEWS

Debora Parigi | 27 Febbraio 2024

Amici 23

Mancano poche settimane all’inizio del Serale di Amici 23 e tutti si chiedono quanti posti disponibili ci sono. Sono i professori a decidere a chi dare la maglia per accedervi, ma secondo anche una disponibilità. Come negli ultimi anni, anche quest’anno non tutti gli allievi potranno accedere al Serale. Ecco cosa ha detto la produzione a riguardo.

Il numero di posti disponibili per il Serale di Amici 23

Da quando è iniziato Amici 23 non abbiamo mai saputo quanti sono i posti disponibili per il Serale. Negli ultimi anni sono i professori a scegliere chi portare, senza una regola ben precisa. Nella loro scelta si avvalgono delle varie classifiche stilate durante tutto l’anno scolastico. Considerano, ad esempio nel caso dei cantanti, come vanno gli inediti o il gusto delle radio. Per il ballo, invece, guardano le gare fatte da alcuni professionisti.

Come dicevamo, però, non è mai certo il numero prestabilito degli allievi per il Serale. Per questo motivo alcuni professori aspettano fino alla fine a dare una maglia o a eliminare un allievo. Ma adesso abbiamo finalmente la risposta a questa domanda: quante sono le maglie per il Serale di Amici 23?

Nel daytime di oggi del talent abbiamo assistito a un’accesa discussione tra Zerbi e Celentano da una parte e Pettinelli e Todaro dall’altra. Il motivo è il solito delle ultime discussioni tra professori riguardo appunto l’assegnazione o meno delle maglie del Serale. Poiché Raimondo ha detto più volte che non sapeva quale era il numero totale dei posti disponibili per il Serale, a un certo punto è intervenuta la produzione.

Ecco che quindi la produzione di Amici 23 ha rivelato il numero totale massimo di allievi che possono accedere al Serale. I posti sono 15. Attualmente nella scuola ci sono 17 allievi. Questo significa che almeno due di loro non accederanno per forza di cose al Serale. Al momento sono state assegnate in totale 8 maglie: Dustin, Gaia, Marisol e Lucia per i ballerini, Holden, Martina, Petit e Mida per i cantanti. Ci sono ancora quindi 7 maglie disponibili da poter assegnare e altre due puntate di pomeridiano per farlo.

Chi prenderà quella maglia e chi invece vedrà infrangersi per sempre quel sogno? Al momento a rischiare sono gli allievi che si trovano nelle ultime posizioni delle rispettive categorie. E sono cioè Nicholas e Giovanni per il ballo, Ayle, Nahaze e anche Kia per il canto.