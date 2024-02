NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Febbraio 2024

Fedez

Questa mattina è giunta voce che Fedez, per decisione del tribunale, dovrà vendere le sue quote di Muschio Selvaggio a Luis Sal, perdendo così il podcast. Adesso però il rapper interviene e fa chiarezza sulla situazione.

Parla Fedez

Ancora una volta si parla di Fedez, ma stavolta non c’entra la questione Chiara Ferragni. Questa mattina infatti è giunta voce che il tribunale di Milano avrebbe deciso che il rapper dovrà cedere le sue quote del podcast Muschio Selvaggio al suo ex amico e collega Luis Sal, col quale da mesi è in diatriba. Tuttavia sembrerebbe che le cose non stiano proprio così. Poco fa infatti Federico ha deciso di intervenire per fare chiarezza sulla situazione, spiegando cosa starebbe accadendo. Stando a quanto si legge nelle storie pubblicate, pare che le quote del cantante saranno gestite da un custode, in attesa della causa vera e propria. Queste le dichiarazioni di Lucia:

“Su Muschio Selvaggio: il tribunale di Milano non ha ‘decretato’ che le quote

appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal. Anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata. Il giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell’interesse della società Muschio Selvaggio s.r.l., e non nell’interesse di Luis Sal. Di conseguenza, non sono stato esautorato da nulla tanto è vero che le puntate continueranno ad andare in onda”.

Ma non è finita qui. Con un’ulteriore storia, Fedez ha anche simpaticamente commentato le vicende che lo vedono protagonista nell’ultimo periodo. Il riferimento è ovviamente, oltre che a quanto accaduto con Luis Sal, alla crisi con Chiara Ferragni, che da giorni sta infiammando il web. Il rapper ha così aggiunto: “Comunque ragazzi se avete cornetti portafortuna, quadrifogli, ferri di cavallo, talismani della fortuna, potete scrivermi in DM? Grazie. Mi servono per un amico”.

fedez nelle sue storie 💀💀💀 pic.twitter.com/lOqDiX7E7D — giorgia 🦋 (@91tslvr) February 27, 2024

Ma come finirà dunque questa vicenda? Non resta che attendere per saperne di più.