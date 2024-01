L’addio di Mew e Matthew ad Amici, Maria rompe il silenzio (ANTICIPAZIONI)

NEWS

Debora Parigi | 11 Gennaio 2024

Amici 23

Durante la registrazione della puntata di Amici 23 (che andrà in onda il 14 gennaio) Maria De Filippi ha parlato di quanto successo a Mew e Matthew, dicendo appunto che hanno lasciato il programma. Vediamo cosa ha rivelato su quanto accaduto.

Le parole di Maria De Filippi sull’addio di Mew e Matthew ad Amici 23

All’inizio di questa settimana abbiamo saputo dell’uscita di Mew e Matthew dalla scuola di Amici 23. Non è stata un’uscita provvisoria, ma hanno proprio abbandonato il talent show. Cosa è accaduto? Durante il daytime è apparso la scritta “per motivi personali”, senza specificare cosa sia realmente successo.

Nella puntata di Amici 23 registrata oggi (e che vedremo in onda domenica 14 gennaio) non si è potuto fare finta di nulla. E così Maria De Filippi ha affrontato l’argomento. Grazie alle anticipazioni di Amici News, sappiamo cosa ha detto la conduttrice. Subito all’inizio della puntata, Maria ha preso parola e ha parlato appunto dell’uscita dei due cantanti. Se il pubblico si aspettava qualche spiegazioni in più purtroppo resterà deluso. La De Filippi ha infatti semplicemente detto: “Sono usciti per motivi personali”, senza dare ulteriori spiegazioni.

Questa cosa, come detto, la sapevamo già. E quindi sul perché dell’uscita continuano a girare solo ipotesi. All’inizio ci sono state teorie davvero bislacche, come addirittura la gravidanza. I like di Mew apparsi su Twitter hanno subito smentito questa versione. Sempre i suoi like hanno fatto capire che si trattava di qualcosa di abbastanza grave. Inoltre all’inizio si credeva che fosse stato Matthew a voler uscire e lei lo avesse seguito. Ma a quanto pare è successo l’esatto contraio, stando sempre ai like dell’ex allieva di Lorella Cuccarini.

Le ultime notizie, a tal proposito, dicono che Mew non starebbe bene da un po’. Pare che i problemi di ansia (di cui aveva parlato anche in un daytime passato) siano tornati. Si tratterebbe quindi di attacchi di panico che l’hanno portata a non essere più serena e quindi a decidere di lasciare Amici. L’ex allievo di Anna Pettinelli, invece, pensando già da un po’ di lasciare perché non contento, avrebbe colto la palla al balzo per stare vicino alla fidanzata.