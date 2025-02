Manca sempre meno al Serale di Amici 24 e abbiamo le anticipazioni delle puntata in onda il 9 febbraio. Ecco tutte le news e gli spoiler su quello che è accaduto nella registrazione.

Le anticipazioni della diciottesima puntata di Amici 24

Cosa è accaduto nella diciottesima puntata di Amici 24 in onda il 9 febbraio secondo le anticipazioni? Ringraziamo il sito Superguida TV per aver riportato nel dettaglio quello che è accaduto nella registrazione di oggi.

A tal proposito sono stati ospiti Ilary Blasi e Veronica Peparini come giudici delle due gare di canto e ballo.

Sono avvenute le due sfide previste e da questa puntata non sono più previste sfide, ma solo corsa al serale. Tra l’altro c’è stato anche un nuovo ingresso nella scuola. Vediamo tutto nel dettaglio.

La gara di canto

Come detto, a giudicare la gara di canto della diciassettima puntata di Amici 24 c’era Ilary Blasi. Da questa gara non c’è stato nessun allievo finito in sfida (anche se ultimo), ma un grande possibilità per il primo classificato. Intanto ecco di seguito la classifica:

Antonia Jacopo Luk3 Senza Cri Nicolò Chiamamifaro Mollenbeck e Vybes Deddè

Quindi Antonia ha vinto la sfida e ha potuto provare ad accedere al Serale. Nessuna sfida per Deddè.

La gara di ballo

Stesso discorso è avvenuto per il ballo, la cui gara è stata giudicata da Veronica Peparini. Ecco la classifica che è venuta fuori:

Chiara Asia Dandy Francesco Alessia Francesca

E così abbiamo Chiara al primo posto con la possibilità di prendere la maglia dorata, mentre Francesca ultima che però non rischia la sfida. Daniele non ha ballato perché è infortunato.

Le sfide della diciottesima puntata di Amici 24

Come sappiamo, per questa puntata di Amici 24 ci sono due allievi in sfida e le anticipazioni ci rivelano il destino di Trigno e Antonio.

Partiamo dal canto e da Trigno appunto che ha sfidato un ragazzo che si chiama Nicolò. L’allievo di Anna Pettinelli ha vinto la sfida.

Per il ballo, invece, c’era Antonio arrivato ultimo la scorsa settimana. Lui ha sfidato una ragazza che si chiama Lucia. E anche l’allievo di Deborah Lettieri ha vinto la sua sfida.

Da ora in avanti non ci saranno quindi più sfide per gli allievi attualmente nella scuola. Ma solo maglie del Serale (che però probabilmente non toccherà a tutti).

Anticipazioni Amici 24: altri due allievi al Serale

Da questa puntata di Amici 24, come riferiscono le anticipazioni, ci saranno solo accessi al Serale e arriveranno prima di tutto in base alla classifca della gara, oltre alla proposta di ogni prof. Così Antonia e Chiara, che hanno vinto le rispettive gare, hanno potuto avere questa possibilità. Ognuna di loro si è esibita davanti ai prof per ricevere i tre sì.

Partiamo da Antonia, per il canto, che si è esibita e ha ricevuto subito i tre sì dei professori, quindi ha avuto accesso al Serale. Per quanto riguarda Chiara, invece, purtroppo non è stata fortuna. Anche lei si è esibita davanti ai prof ma ha ricevuto solo due sì. A dire no è stato Emanuel Lo e quindi questa possibilità è rimandata.

Dopo di loro altri due allievi sono stati chiamati davanti ai professori per potersi aggiudicare la maglia del Serale. Per il canto si è esibito Nicolò (che aveva già ricevuto la maglia, ma vi aveva rinunciato per il cambio di regolamento). Ha cantanto tre volte e per tre volte ha avuto il no di Rudy Zerbi.

Per il ballo, invece, è stata chiamato al centro dello studio Alessia che ha ballato un passo a due con Umberto, ma ha ricevuto il no di Deborah Lettieri. Ha fatto un’altra esibizione e a quel punto ha ricevuto tutti e tre i sì.

Ecco che allora Antonia e Alessia sono le prime due allieve al Serale.

Nuovo ingresso nella scuola

Manca circa un mese all’inizio del Serale di Amici 24, ma a quanto pare le sorprese sono sempre dietro l’angolo. E infatti, non ci crederete, ma nella scuola del talent è entrato un nuovo allievo.

Si tratta, in particolare, di una ballerina latinista che si è esibita in studio in un passo a due con Mattia Zenzola. Il suo nome è Deborah.

Non sono inoltre mancati i litigi tutti tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. I due hanno discusso per il 5,5 di Anna dato a Luk3. E poi anche per Nicolò e la maglia del Serale.