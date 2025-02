Nelle ultime ore Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, ha condiviso una frase nelle storie di Instagram che sembra essere rivolta all’ex genero Fedez.

Le parole condivise dalla mamma di Chiara Ferragni sono per Fedez?

I gossip intorno alla separazione tra Chiara Ferragni e Fedez continuano a tenere banco ed ora a entrare in scena sembra essere anche la madre dell’influencer, Marina Di Guardo.

Nelle ultime ore, infatti, la donna ha condiviso nelle sue storie Instagram una frase che molti hanno interpretato come una chiara frecciata all’ex genero. Il messaggio in questione recita:

“Alcune persone sono come un colino, non importa quanto tempo e amore versi in loro. Lasciano scorrere tutto”.

Marina Di Guardo Instagram Story

Una riflessione che, letta nel contesto di questi giorni tesi, sembra riferirsi proprio a Fedez e al suo atteggiamento nella relazione con Chiara Ferragni. La frase, infatti, suggerisce l’immagine di qualcuno che non è stato in grado di trattenere e valorizzare l’amore ricevuto, un concetto che molti hanno associato al rapper.

Questa condivisione arriva in un momento particolarmente delicato per l’ormai ex coppia, dopo le scottanti dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha infatti rivelato che Fedez avrebbe sempre avuto un’amante e che anche Chiara Ferragni avrebbe tradito più volte.

Ovviamente, senza una conferma diretta, non possiamo avere la certezza che la frecciata fosse effettivamente indirizzata a Fedez. Tuttavia, il tempismo e il contenuto della frase alimentano il sospetto che si tratti di un messaggio rivolto proprio all’ex genero.

Tra accuse, rivelazioni e dichiarazioni sibilline, la rottura tra Chiara e Federico continua a essere al centro del gossip.