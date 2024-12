Si è da poco conclusa la registrazione della tredicesima puntata del pomeridiano di Amici 24, durante la quale non sono mancati i colpi di scena. Ma andiamo subito a leggere le anticipazioni, le news e gli spoiler su quanto accaduto in studio.

Le anticipazioni della tredicesima puntata di Amici 24

Oggi pomeriggio è stata registrata l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 24 dell’anno, che andrà in onda su Canale 5 domenica 22 dicembre. In rete sono già emerse le anticipazioni, come sempre fornite da Amici News, in collaborazione con Superguidatv. Tante le emozioni che il pubblico ha vissuto in studio. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo le news e gli spoiler della puntata.

Ospiti musicali sono stati i Negramaro, che hanno presentato il loro nuovo singolo. Giudice di ballo è stata invece Eleonora Abbagnato. Gabry Ponte, Nicolò De Devitiis e Paola Turci sono invece arrivati come giudici di canto.

Ma cosa è accaduto durante la gara di canto? Scopriamo le anticipazioni.

La gara di canto

Anche oggi, come ci svelano le anticipazioni, ad Amici 24 si è tenuta una nuova gara di canto.

Ecco come si sono posizionati gli allievi:

Senza Cri

Vybes

Antonia

Diede

Mollenbeck

A finire in sfida è dunque proprio Mollenbeck.

La gara di ballo

Contemporaneamente alla gara di canto, ad Amici 24 si è tenuta anche la gara di ballo.

Questa la classifica definitiva:

Daniele

Francesca

Chiara

Alessia

Alessio

Dandy

È dunque Dandy a finire in sfida.

Le sfide degli allievi

Questa settimana ad Amici 24 gran parte degli allievi hanno dovuto affrontare una sfida, a seguito del provvedimento disciplinare della scorsa puntata. Ma andiamo a scoprire le anticipazioni e quello che è accaduto in studio.

A sostenere la sfida, dopo essersi ripresa dall’infortunio, è stata anche Teodora. La ballerina ha vinto la prova, tuttavia a sorpresa Emanuel Lo ha deciso di ridarle la maglia rossa. A quel punto l’allieva di Deborah Lettieri ha perso ed è stata ufficialmente eliminata dalla scuola.

A sostenere la sfida sono stati anche Vybes, Chiamamifaro, Alessio e Antonia. Tutti e quattro gli allievi hanno vinto e hanno riottenuto il loro banco.

TrigNO, Nicolò e Ilan non hanno invece sostenuto la sfida, che slitterà dunque a dopo le festività.

Anticipazioni Amici 24: inediti, compiti e news

Ma quali sono le altre news della puntata di Amici 24? Andiamo a scoprirlo.

Stando a quanto si legge, Luk3 era assente in studio e non è stato rivelato cosa sia accaduto al ballerino.

Non è mancata anche un’esibizione corale canto e ballo per Natale. A prendere parte alla performance è stata anche Teodora, nonostante fosse già stata eliminata.

Per finire, i prof si sono scambiati dei regali. Zerbi ha regalato alla Pettinelli un megafono. La Pettinelli a sua volta gli regala un cartonato con la sua foto. Emanuel regala una maglia alla Celentano con scritto: “Di Cele ce n’è una e … per fortuna!”. Alessandra ricambia e regala ad Emanuel un quadro con tutte le sue foto. Deborah regala ad Emanuel un cannocchiale. Anna regala alla Cuccarini una bacchetta magica, una coroncina e le ali.

Quando va in onda la tredicesima puntata di Amici 24

Adesso che abbiamo letto tutte le anticipazioni e gli spoiler, andiamo a vedere quando va in onda la tredicesima puntata di Amici 24.

L’ultimo appuntamento dell’anno con il talent show di Maria De Filippi verrà trasmesso su Canale 5 domenica 22 dicembre, come sempre alle ore 14:00.

Se però non riusciste a seguire la messa in onda non preoccupatevi! Il pubblico avrà infatti la possibilità di rivedere la puntata in streaming. Come? Semplicemente collegandosi al sito di WittyTv.it.