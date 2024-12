Oggi si è svolta l’ultima registrazione di Amici 24 dell’anno. Stando alle prime anticipazioni, Teodora ha vinto la sfida, ma poco dopo c’è stato un colpo di scena e la ballerina è stata ufficialmente eliminata dalla scuola.

Teodora eliminata da Amici 24

Domenica 22 dicembre su Canale 5 va in onda l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 24 dell’anno e come sempre ne vedremo di belle. Proprio oggi pomeriggio si è tenuta la registrazione e non sono mancati i colpi di scena. Gran parte degli allievi infatti hanno dovuto affrontare una sfida a seguito del provvedimento disciplinare della scorsa settimana. Tuttavia proprio nel corso della puntata c’è stata un’inaspettata eliminazione. Ma andiamo con ordine e scopriamo le anticipazioni, fornite da Amici News in collaborazione con Superguidatv.

Come abbiamo visto nel daytime andato in onda oggi su Canale 5, Teodora si è ripresa dopo l’infortunio e ha così potuto finalmente sostenere la sua sfida. In studio dunque la ballerina ha sostenuto la prova ed è riuscita a vincere. A quel punto però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Emanuel Lo ha infatti deciso a sorpresa di rimettere in sfida immediata Teodora. L’allieva di Deborah Lettieri però stavolta ha perso ed è così stata ufficialmente eliminata dalla scuola. Al suo posto entra una ballerina di nome Giorgia, che diventa una concorrente a tutti gli effetti.

Termina dunque il percorso di Teodora all’interno del talent show di Maria De Filippi. Alla giovane danzatrice facciamo un grande in bocca al lupo.