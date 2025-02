Durante la nuova puntata di Amici 24, in onda oggi su Canale 5, Giorgia ha affrontato la sua sfida. La ballerina tuttavia ha perso ed è così stata eliminata. Al suo posto a entrare nella scuola è Asia.

Giorgia viene eliminata da Amici 24

Puntata di Amici 24 di fuoco quella di oggi. Tante le emozioni che il pubblico sta vivendo oggi, partendo dall’ingresso di Nicolò al Serale. Anna Pettinelli ha infatti deciso di concedere la maglia dorata al suo allievo, che è così il primo di questa edizione ad accedere alla fase finale del talent show di Maria De Filippi.

Poco fa come se non bastasse all’interno della scuola è arrivato un nuovo allievo, Francesco, scelto da Emanuel Lo. In seguito abbiamo assistito alla sfida di Giorgia, che la scorsa settimana era arrivata ultima nella gara di ballo. Le cose tuttavia non sono andate come previsto e la ballerina ha perso la gara.

Giorgia dunque viene ufficialmente eliminata da Amici 24. Al suo posto entra invece Asia, che ha vinto la sfida. La giovane ragazza, di soli 17 anni, diventa un’allieva a tutti gli effetti e verrà seguita da Emanuel.

Ma come se la caverà all’interno della scuola? Lo scopriremo nelle prossime puntate.