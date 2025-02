Grandi emozioni oggi ad Amici 24. Dopo aver superato la sfida, Nicolò ha ricevuto la maglia dorata dalla sua insegnante Anna Pettinelli. Il cantante è così il primo allievo di questa edizione ad accedere al Serale.

Nicolò accede al Serale di Amici 24

La nuova puntata di Amici 24 è partita con il botto. Nicolò ha infatti affrontato la sua sfida, che è riuscito a vincere brillantemente. Poco dopo però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato tutti sorpresi. A prendere parola è stata Anna Pettinelli, che ha voluto fare un appunto alla classe.

In settimana, come abbiamo visto nel daytime, ogni allievo ha fatto una personale classifica con i nomi di quelli che vorrebbero al Serale. Proprio Nicolò a quel punto è risultato essere penultimo o ultimo in ogni classifica e così Anna ha sbottato contro l’intera classe.

Ma non è finita qui. Dopo un battibecco con Lorella Cuccarini, la Pettinelli ha fatto esibire il suo allievo e subito dopo è successo qualcosa che ha lasciato tutti sorpresi. Anna ha deciso di consegnare la maglia d’oro a Nicolò, che è così il primo allievo ad accedere al Serale di Amici 24. Il cantante a quel punto, incredulo, è scoppiato in lacrime e la stessa Pettinelli non ha potuto fare a meno di trattenere la commozione.

nicolò che si accascia a terra emozionato (perché gli hanno fatto sempre credere di essere troppo poco)

tutto il pubblico che applaude



QUANTO TE LO MERITI RICCIOLINO.❤️‍🩹😭 #amici24

Nicolò è ufficialmente al Serale e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.