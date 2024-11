In occasione della nuova puntata di Amici 24 abbiamo assistito alla sfida di Sienna. A giudicare la prova è stata nientemeno che l’ex prof Maura Paparo, che è così tornata nello studio del talent show di Maria De Filippi.

Maura Paparo arriva ad Amici 24

Grandi emozioni oggi ad Amici 24. Nel corso della nuova puntata del pomeridiano gli allievi si sono nuovamente esibiti in occasione delle gare di canto e ballo e come al solito non sono mancate le classifiche dei giudici. Poco dopo Maria De Filippi ha voltato pagina e ha così dato il via alla sfida di Sienna. Solo la scorsa settimana come sappiamo la ballerina è arrivata ultima nella gara di ballo e ha così indossato la maglia rossa.

In questi giorni dunque l’allieva di Emanuel Lo si è preparata al meglio e oggi ha così affrontato la sua sfida. Prima di vederla ballare però per il pubblico c’è stata un’inaspettata sorpresa, che ha lasciato a bocca aperta il pubblico del talent show.

Ad arrivare ad Amici 24 per giudicare la sfida di Sienna è stata infatti nientemeno che Maura Paparo. I fan storici del programma di Maria De Filippi ricorderanno certamente la coreografia, che per anni è stata una delle professoresse della scuola. Oggi dunque la Paparo è tornata in studio, venendo accolta con calore dal pubblico.

Maura infatti per lungo tempo è stata nel cuore dei telespettatori e ancora oggi i fan del programma la ricordano con affetto.