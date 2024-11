Purtroppo, nella puntata del 10 novembre 2024 di Amici 24, Sienna è stata eliminata dopo aver perso la sfida contro la ballerina Francesca. Ecco tutto ciò che è successo.

Sienna eliminata da Amici 24

Dopo la gara di ballo e di canto, ad Amici 24 è stato il momento della sfida di Sienna. La scorsa settimana si è classificata all’ultimo posto per la danza e per tale ragione oggi ha dovuto scontrarsi contro la ballerina Francesca. A giudicare la gara abbiamo visto Maura Paparo, ex insegnante del talent che è tornata in occasione di questo evento.

Entrambe si sono esibite su due coreografie: Sienna con Turning Tables e She Wants to Move, mentre Francesca su Dolcenera e Lift Me Up. La Paparo ha detto, in riferimento a Sienna: “Tu hai una grande presenza scenica, la tua danza è energia e forza. Gli elementi acrobatici caratterizzano la tua performance“. “La tua presenza scenica è più delicata, hai una grande tecnica di base classica“, ha invece affermato parlando di Francesca.

Maura Paparo ha quindi voluto far vincere la sfida a Francesca, che ha sussurrato a Sienna un “mi dispiace“. La concorrente di Amici 24 ha quindi dovuto abbandonare la scuola tra le lacrime sue e dei compagni. Il suo professore Emanuel Lo l’ha incoraggiata:

“Io ti sento, mi viene da piangere anche a me, non mi era mai successo. Mi sento vicino a questa ragazza, purtroppo questo è un percorso bello e crudele come ogni cosa nell’arte Bisogna essere forti. Troverai il tuo posto fuori, ne sono certo. In bocca al lupo e spacca tutto”.

Dopo le parole di Emanuel, dunque, Sienna è corsa ad abbracciare quelli che ormai sono i suoi ex coinquilini per poi lasciare lo studio di Amici 24 dando un bacio a Maria De Filippi.