In una gara di inediti giudicata dagli allievi di Amici 24, Nicolò è finito all’ultimo posto rimanendoci molto male

Se i giudici presenti ad Amici 24 in ogni puntata premiano Nicolò, non si può dire lo stesso dei suoi compagni di talent. Infatti in una classifica stilata da ognuno di loro sugli inediti degli altri, l’allievo di Anna Pettinelli è arrivato all’ultimo posto.

I cantanti di Amici 24 bocciano Nicolò nella classifica inediti

Il daytime di oggi, 20 novembre, di Amici 24 si è aperto con tutti i cantanti presenti in studio. Gli allievi hanno così ricevuto una comunicazione da parte della redazione del programma. In pratica dovevano fare una gara inediti in cui ognuno si esibiva, gli altri davano il loro parere sulla canzone e poi ognuno doveva stilare una classifica davanti a tutti.

Dalla media delle posizioni che ognuno di loro ha dato è venuta fuori la seguente classifica che per alcune cose è un po’ diversa da quella dei giudici presenti ogni settimana in puntata. Eccola:

Trigno Senza Cri Ilan Chiamamifaro Vybes Diego Luk3 Nicolò

Questa è la classifica della gara singoli giudicata dai cantanti! #Amici24 pic.twitter.com/XeMAE64iVW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 20, 2024

LEGGI ANCHE: Stash dei The Kolors è stato derubato a Milano

Come notiamo, secondo i cantanti di Amici 24 l’inedito meno forte è quello di Nicolò. L’allievo di Anna Pettinelli è sempre ai primi posti durante le gare che avvengono ogni domenica e riceve sempre grandi complimenti dai giudici. Anche i professionisti del settore, come le radio, hanno premiato il cantante. Mentre i compagni hanno bocciato Nicolò. Perché?

Dai giudizi che sono venuti fuori oggi, in pratica il pezzo non dà un’identità ben definita al cantante. Per Trigno, ad esempio, è un brano che potrebbe stare bene a tante voci. Quindi gli piacerebbe vederlo “indossare” una canzone che stia bene solo a lui, così che sia davvero riconoscibile.

Vi anticipiamo che nel daytime di Amici 24 in onda il 21 novembre vedremo la reazione, abbastanza provata, di Nicolò a questa classifica.