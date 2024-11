Brutta esperienza per Stash dei The Kolors che è stato derubato per le strade di Milano. Ecco cosa gli è successo

Furto a Milano ai danni di Stash dei The Kolors. Il cantante ha raccontato cosa gli è successo e come le forze dell’ordine siano subito intervenute risolvendo la situazione in poco tempo. Ecco le sue parole.

Il furto a Stash dei The Kolors per le strade di Milano

Stash non è il primo e nemmeno l’ultimo a raccontare quanto Milano sia diventata una città pericolosa per tutti. Il cantante dei The Kolors ha infatti fatto sapere di aver subito un furto per le strade del capoluogo lombardo. Ma ha voluto specificare che sia lui che la sua famiglia stanno bene. Ma cosa è successo?

“La settimana scorsa, mentre uscivamo dalle prove per l’imminente tour europeo, sono stato avvicinato da due malviventi che mi hanno derubato. Un furto enorme!”, ha rivelato Stash che ha proseguito con i dettagli. “Non so se conoscevano i miei spostamenti, se sapevano che quel giorno avrei dovuto portare in banca tutti i miei orologi, ma non riuscivo a credere che in qualche secondo mi stavano rubando gli oggetti che ho impiegato una vita per poterli comprare… e invece si! Tutto perso!”.

LEGGI ANCHE: Esterna piccante per Gemma e Fabio a Uomini e donne

Il cantante dei The Kolors ha aggiunto che con lui non c’erano le figlie per fortuna, poiché sarebbe stato un vero trauma per loro. Ma oltre agli orologi, gli è stato rubato anche il lavoro: “Tra l’altro, in quella borsa c’era anche il mio computer con dentro tutta la nuova musica. Un danno indescrivibile!”.

Per fortuna Stash dei The Kolors è riuscito a rimanere lucido ed è corso dalla Polizia per sporgere denuncia. E gli agenti si sono subito attivati risolvendo il tutto in tempi record: “Stamattina ho ricevuto la telefonata dalla Polizia che mi ha informato che sono stati beccati i ladri e addirittura sono riusciti a recuperare tutto. Mi sento di dirgli un GRAZIE immenso! Soprattutto per la vicinanza che ho sentito durante questi giorni così pesanti. Il mio consiglio dopo questa brutta esperienza: DENUNCIATE! APPENA SUCCEDE! SENZA ASPETTARE!”.