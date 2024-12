Nella scuola di Amici 24 potrebbe nascere presto una nuova coppia, o almeno è quello che sperano alcuni fan. Di chi parliamo? Della ballerina Francesca e del cantante Nicolò. Infatti, dopo alcuni video, tra il pubblico del talent è partita la ship. Vediamo da cosa nasce tutto e quello che sappiamo.

C’è del tenero tra Francesca e Nicolà di Amici 24?

In realtà questa teoria va avanti da un po’ di mesi, ma solo di recente, dopo l’ultimo video pubblicato, il web è letteralmente impazzito. Infatti molti spettatori di Amici 24 stanno pensando che tra due allievi stiano nascendo del tenero. Sarebbero un cantante e una ballerina e cioè Nicolò e Francesca. Ma da cosa nasce tutto?

Le prime avvisaglie da parte dei fan sono arrivate intorno alla metà di novembre quando, dopo aver vinto la Superchallenge di Oreo proprio contro Francesca, Nicolò ha scelto di passare la Super Experence (una cena di gala) con lei. Il cantante disse che sceglieva lei un po’ perché se lo erano detti e poi perché così aveva la possibilità di conoscerla meglio dato che era appena entrata nella scuola. Questo aveva portato alcuni fan a fare ipotesi sui due e apprezzando l’eventuale nascita della nuova coppia.

Per il momento non abbiamo visto nessun feeling, oltre l’amicizia, nascere tra loro. Tra l’altro la ballerina viene molto corteggiata da Vybes che pare essere molto preso da lei. Ma l’allieva di Deborah Lettieri non sembra interessata sotto quell’aspetto. E adesso un video su TikTok pubblicato proprio da Francesca sta riaccendendo l’interesse dei fan. In questo video lei, infatti, balla con Nicolò il passo a due fatto con Sebastian. E subito il pubblico di Amici 24 è impazzito.

Durante i daytime la redazione non ci ha mostrato niente su un’eventuale “amicizia speciale” tra Francesca e Nicolò. Quindi tra loro ci potrebbe davvero essere una semplice amicizia e nient’altro. Staremo a vedere se cambierà qualcosa.