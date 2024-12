Secondo alcune indiscrezioni, l’ex coppia di Tempation Island formata da Jenny e Tony si sarebbe lasciata. La loro relazione quindi sarebbe al capolinea. Ma ci sarebbe una fonte che accusa proprio lui di non aver trattato bene lei e che hanno visto la ragazza piangere. Ecco tutto quello che sta accadendo.

Relazione al capolinea per Jenny e Tony? Cosa sta succedendo

Vi ricordate di Jenny e Tony? Sono stati una delle coppie della versione estiva 2024 di Temptation Island. Il loro percorso è stato molto particolare, tanto che il pubblico era convinto che i due lasciassero il programma da separati. Ma a sorpresa lei lo ha perdonato e lo ha messo alla prova. E secondo i suoi racconti, Tony sarebbe davvero cambiato e dimostrato di tenerci a lei.

Ma adesso arriva una notizia che è un’indiscrezione dove pare che Jenny e Tony si siano laciati. Ma non solo, lei sarebbe stata vista piangere e una fonte accusa lui di aver finto e non aver trattato bene l’ex fidanzata. A riportare tutto è Lorenzo Pugnaloni che ha raccontato quello che sa nel dettaglio.

In pratica una fonte, rimasta anonima, ha detto di abitare vicino alla mamma di Jenny e avrebbe visto passare la ragazza ieri mattina. “Era insieme al fratello e teneva in mano un sacco di buste piene di vestiti. Piangeva molto, era visibilmente disperata”, si legge. Ma non finisce qui, perché sempre secondo questa fonte nel paese tutti saprebbero cosa succedeva nell’ex coppia di Temptation Island. “Nel paese di Jenny tutti sanno quanto lui l’abbia trattata male e manipolata dal giorno zero. E quanto lei invece abbia sempre cercato di far apparire bene Tony sui social per ripulirgli l’immagine poiché teneva veramente a lui”, conclude Pugnaloni nel riportare la segnlazione.

Oltre a questo la fonte di Pugnaloni ha anche fatto notare che Jenny e Tony non si seguono più su Instagram e “lui già da 4 mesi, ovvero subito dopo Temptation Island, voleva lasciarla”. Lui tra l’altro l’avrebbe lasciata in una giornata già molto difficile per lei per motivi famigliari. “Tutto ciò che ha sempre fatto Tony è stato messo in atto solo per ripulirsi completamente dal comportamento che ha avuto a Temptation Island”, ha concluso questa fonte anonima.

Noi ovviamente riportiamo tutto questo come indiscrezione e non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. Tra l’altro aggiungiamo che Jenny di recente ha perso il padre, quindi il motivo del ritorno a casa potrebbe essere legato a questo