In questi giorni Deborah Lettieri ha assegnato un compito ad Alessia, allieva di Alessandra Celentano. In studio tuttavia tra le due prof di Amici 24 ci sono stati dei primi battibecchi.

Prime liti tra i prof ad Amici 24

Siamo entrati nel vivo di Amici 24 e in questi giorni gli allievi hanno affrontato le prime lezioni. Per Alessia nel mentre è arrivato un compito da parte della maestra Deborah Lettieri. La prof ha chiesto che l’allieva di Alessandra Celentano si esibisse in una coreografia a volto coperto, non gradendo alcune sue espressioni facciali. A performance iniziata tuttavia la neo insegnante ha subito interrotto la ballerina e poco dopo ha spiegato il perché.

Deborah ha infatti notato che nella coreografia erano stati inseriti elementi di latino, non previsti originariamente. A quel punto a prendere parola è stata la Celentano, che ha affermato di essere entrata in sala prove per cambiare alcuni dettagli e inserire per l’appunto qualche elemento di latino.

La maestra ha così aggiunto: “Non volevo boicottare il compito. Mi sembrava strano che non ci fossero degli accenti perché la coreografia risulta piatta e noiosa e di conseguenza risultava piatta e noiosa anche la ragazza”. Tra le due prof di Amici 24 è così partito un piccolo battibecco e la Lettieri ha chiesto ad Alessia di eseguire il compito originale.

La ballerina a quel punto si è esibita ed è così riuscita a convincere Deborah.