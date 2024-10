Nicolò si esibisce ad Amici 24 nel corso della gara cover. Il cantante così conquista tutti e arriva primo in classifica

Nel corso della prima gara cover ad Amici 24 a conquistare il pubblico e il web è stato Nicolò, che ha convinto a pieno anche Gigi D’Alessio. Il cantante si è così classificato al primo posto.

Nicolò conquista Amici 24

Su Canale 5 sta andando in onda la seconda puntata di Amici 24 e in studio si sono svolte le prime gare di canto e ballo. Tutti gli allievi si sono così esibiti alla presenza dei professori e dei giudici e non sono mancate le emozioni. A salire sul palco è stato anche Nicolò, che ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua performance di Beautiful Things. Il cantante ha così conquistato il pubblico e il web e ha convinto a pieno anche Gigi D’Alessio, giudice della gara cover. Il cantautore ha infatti affermato:

“Bene, complimenti per tutto. Hai un’ottima intonazione, sei padrone della tua voce. Hai una bella presenza scenica, ma soprattutto si vede che quando canti fai l’amore con la musica. Continua sempre a fare così”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti è stata mostrata la classifica definitiva e a posizionarsi al primo posto è stato proprio Nicolò. Grande gioia dunque per l’allievo di Amici 24, che ha festeggiato questo traguardo con la sua insegnante Anna Pettinelli.

Sui social nel mentre gli utenti stanno commentando la bellissima esibizione di Nicolò, che senza dubbio è già uno dei concorrenti più amati di questa edizione.