Nel pomeriggio durante la puntata domenicale di Amici 24, Petit ha fatto il suo ritorno nella scuola a distanza di un anno dalla sua partecipazione. Il cantante ha ricevuto il Disco di Platino per “Mamma mì”.

Amici 24, Disco di Platino a Petit

Oggi pomeriggio su Canale 5 è andato in onda la puntata di Amici 24. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha visto la gara di canto, così come quella di ballo, e non sono mancati battibecchi e graditi ospiti. Oltre ai giudici Gigi D’Alessio ed Eleonora Abbagnato, anche Petit ha fatto il suo ritorno in trasmissione.

Sul finire della puntata la conduttrice ha presentato Petit, che solo lo scorso anno ha partecipato ad Amici. Il cantante ha cantato il suo nuovo singolo, dal titolo “Lingerie” e non ha nascosto la sua emozione.

Poco dopo Maria De Filippi, con la complicità della maestra Alessandra Celentano, ha consegnato il Disco di Platino a Petit. L’insegnante gli ha detto subito: “Vieni che devo consegnarti una cosa carina. Come stai intanto? Guarda un po’ qua…”, poi gli ha indicato il premio.

Petit è rimasto senza parole e molto emozionato ha ringraziato per questo riconoscimento. Riceverlo proprio nella scuola ha tutto un altro sapore: “Lo metto in camera. L’ho sempre sognato ed è un’emozione unica riceverlo qui dentro. Grazie mille”.

Il ritorno ad Amici

Maria De Filippi ha domandato a Petit se fosse o meno agitato e lui ha risposto: “Sì, tantissimo, sto malissimo”, ha ammesso. Una reazione che tanti ex allievi sembrano avere quanto fatto ritorno nella scuola che ha consacrato il loro talento.

Petit nello spazio a lui dedicato, ci ha tenuto a spendere anche due parole per i ragazzi della scuola, prima di congedarsi con il Disco di Platino tra le mani:

“Volevo dire solo una cosa: anche io sono stato al posto vostro e vado un consiglio. Impegnatevi tantissimo perché lavorate con dei professionisti incredibili. Un grande in bocca al lupo”, ha concluso Petit.