Nella puntata del pomeridiano di Amici 24 del 2 marzo 2025, la ballerina è riuscita ad accedere alla fase del Serale. Ecco tutto ciò che è accaduto in puntata.

Raffaella al Serale di Amici 24

La puntata del pomeridiano di oggi, 2 marzo 2025, si è aperta con una richiesta da parte di Deborah. L’insegnante, infatti, ha domandato a Maria De Filippi se fosse possibile far scendere al centro del palco Raffaella. La ballerina non è arrivata da molto tempo ma ormai siamo quasi alla fase del Serale e bisogna trarre le somme.

La professoressa ha voluto farla esibire su diverse coreografie: una in solitaria, una con Umberto e l’altra con Mattia Zenzola (ex vincitore del programma). La De Filippi l’ha fatta fermare un secondo prima di farne una quarta performance e la concorrente ha spiegato:

“Per me Amici è sempre stato un sogno ed è capitato dal nulla, non me lo aspettavo. Sono felice e mi trovo bene anche con i ragazzi. Ringrazio la mia maestra perché mi ha dato fiducia in poco tempo”.

La prima a parlare, in seguito, è stata Alessandra Celentano: “Secondo me tu ti meriti la maglia“. A seguire Emanuel Lo: “Attenzione a curare i dettagli, la tua energia è super. Ti meriti la maglia“. Ed ecco che Maria le si è avvicinata con la maglietta del Serale anche se poi Raffaella è corsa ad abbracciare la sua maestra.

Chi andrà al Serale ancora e chi se ne dovrà andare a casa a un passo di questo traguardo?