Chiara Pompei ha lasciato lo studio di Uomini e Donne con il ragazzo con cui si stava frequentando fuori dal programma. In queste ore è tornata sui social per parlarne con i suoi follower.

Chiara Pompei torna sui social

Dopo appena un paio di settimane Chiara Pompei ha lasciato Uomini e Donne ma non perché ha fatto la sua Scelta. Questo avrebbe richiesto molto più tempo e infatti non è successo! La tronista ha abbandonato il suo posto, come hanno visto i fan della trasmissione su WittyTV, perché il ragazzo con cui si stava frequentando fuori dal programma è venuto a riprenderla.

Negli ultimi giorni, probabilmente dopo i tanti messaggi ricevuti sui social dai follower, è riapparsa sul proprio profilo Instagram. Durante il video che ha registrato, Chiara ha spiegato di voler dare la propria versione della storia perché non vuole essere più fraintesa:

“Ciao, se ho voluto tenere i social è perché non mi piace vivere nella menzogna e nelle bugie. Io sono una persona vera e purtroppo non sono riuscita a mostrarmi durante le registrazioni perché non sono adatta per la TV. Perdo tutte le parole che vorrei dire, mi dispiace davvero. Non sono riuscita a essere la Chiara che sono”.

Chiara Pompei ha poi concluso affermando che presto chiarirà la questione che l’ha portata a lasciare Uomini e Donne prima del tempo. Oggi il suo profilo Instagram risulta privato e, di conseguenza, se vorrete ascoltare ciò che avrà da dire in prima persona dovrete inviarle una richiesta per il ‘follow’.

Noi vi terremo aggiornati con tutti i prossimi sviluppi della faccenda. Nel frattempo, non dimenticate di seguire Uomini e Donne perché probabilmente nei prossimi giorni verranno rivelati altri tronisti che cominceranno il proprio percorso. Per il momento, appuntamento a lunedì 3 marzo con la nuova puntata del dating show di Maria De Filippi.