Rebecca di Amici 24 ha ballato su un pezzo dedicandolo alla nonna e si è commossa. Maria De Filippi l’ha fatta esibire una seconda volta, mentre la sua professoressa è andata ad abbracciarla. Ecco tutto ciò che è successo in puntata.

La dedica di Rebecca alla nonna ad Amici 24

Rebecca, ballerina di Amici 24, durante la gara di ballo ha danzato sulle note di A parte te di Ermal Meta e Fiorella Mannoia. Ha voluto dedicare la sua performance alla nonna, ma si è messa a piangere. Per tale ragione, Maria De Filippi alla fine le ha fatto chiamare la madre e l’ha fatta ballare di nuovo:

“Questo è un pezzo tanto importante perché dedicato alla nonna. Devi pensare che ti ha visto e che ti vede”.

Il gesto della conduttrice è stato fatto in modo da non far rimanere male la sua famiglia. Il momento è stato alquanto emozionante perché la nonna di Rebecca è passata a miglior vita due anni fa e, in parte, la ferita è ancora fresca.

Anche Deborah, la professoressa che l’ha scelta per entrare nella scuola, si è commossa ed è andata ad abbracciarla. “Ci hai messo l’anima, questo è quello che conta“, ha esclamato. La De Filippi ha preso in mano il telefono e si è improvvisata cameramen per riprendere l’esibizione così che la madre di Rebecca potesse vederla danzare.

In precedenza, prima questo segmento, è stato il tempo per i giudizi. Alessandra Celentano ha espresso il suo dissenso, rivelando che non le piace come balla. Poi, ha precisato che il suo parre è del tutto distaccato dalla dedica che ha fatto Rebecca alla nonna. Anche Rossella Brescia, giudice nella puntata di oggi di Amici 24, le ha dato dei consigli tecnici, come per esempio quello di prestare attenzione alla parte inferiore e ai piedi.