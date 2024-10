Maria de Filippi, nel pomeridiano dal 20 ottobre 2024, ha spiazzato tutti quanti lanciando una frecciatina agli ex allievi che non hanno mostrato poca gratitudine al programma. Andiamo a scoprire le sue parole precise.

La frecciata di Maria De Filippi

La puntata di Amici 24, dopo la gara, è continuata con le sfide per le maglie assegnate la scorsa settimana. Dopo aver visto Senza Cri vincere la sua, poi è stato il turno di Teodora. La concorrente spagnola ha convinto il giudice esterno riuscendo a tenersi stretto il suo banco, poi ha letto una lettera scritta per la professoressa Deborah.

LEGGI ANCHE: Rebecca finisce in sfida con la coreografia per la nonna, Maria De Filippi diventa cameraman e videochiama la madre

Le ha chiesto scusa per averla delusa in precedenza e ha sottolineato che si impegnerà per rimediare. Poi l’ha anche ringraziata per averle dato l’occasione die entrare nella scuola: “Non ti deluderò“. La De Filippi, quindi, le ha fatto i complimenti per essersi presa la briga di compiere un gesto del genere: “Questo programma va in onda da tantissimi anni e mai nessuno ha fatto quello che hai fatto tu. Brava davvero“.

Maria De Filippi si è poi lasciata andare a una frecciatina che ha fatto il giro del web. Tutti gli spettatori hanno iniziato a chiedersi con chi ce l’avesse e tra gli utenti sono usciti alcuni nome, come per esempio quello di Calma (Amici 21), i Santi Francesi o ancora Valerio Scanu. Ovviamente si tratta di supposizioni e non sappiamo se stesse parlando di qualcuno nello specifico oppure se stesse facendo un discorso in generale:

“Sei hai successo sei grato a questa trasmissione, se non hai successo qui siamo tutti cattivi perché non abbiamo capito”.

A essere d’accordo con Maria De Filippi anche Rudy Zerbi: “Quando non hai successo è sempre colpa di qualcun altro. La gratitudine hanno sempre termine molto breve“. Probabilmente non sapremo mai a chi si stesse riferendo, ma nel caso vi terremo informati.