Ballerina molto talentuosa, Rebecca Ferreri è una degli allievi di Amici 24. Conosciamola quindi attraverso la sua biografia, la carriera, i suoi interessi e i social.

Chi è Rebecca Ferreri

Nome e cognome: Rebecca Ferreri

Data di nascita: 16 settembre 2004

Luogo di nascita: Casale

Età: 20 anni

Segno zodiacale: Vergine

Fidanzato: Chiara dovrebbe essere single

Professione: ballerina

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @rebecca__ferreri

Rebecca Ferreri età, altezza e biografia

Volete avere informazioni su Rebecca Ferreri, ballerina di Amici 24? Iniziamo a conoscerla partendo dalla sua biografia. Rebecca è nata a Casale il 16 settembre 2004, ha quindi 20 anni di età ed è del segno zodiacale della Vergine. Non abbiamo infromazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Non sembra inoltre avere tatuaggi sul suo corpo.

Anche se è nata a Casale, oggi Rebecca vive a Genova. Non sappiamo se con la sua famiglia o da sola. Non abbiamo infatti informazioni riguardo il padre e la madre. E non sappiamo nemmeno se ha fratelli o sorelle.

Per un periodo ha anche vissuto a Roma prima ancora di Amici.

Vita privata

Rebecca Ferreri di Amici 24 è fidanzata o single? Purtroppo sul suo stato sentimentale e sulla sua vita privata non abbiamo informazioni. Si pensa che non abbia alcun fidanzato perché dai social non compare.

Si definisce una ragazza testarda e determinata nei suoi obiettivi. Dice che queste sono cose positive, ma se poi esagera sta male, soprattutto quando non raggiunge i risultati sperati.

Rebecca ha anche detto di non saper fingere, quindi litiga spesso con chi non sopporta.

Dove seguire Rebecca di Amici 24: Instagram e social

Per seguire sui social Rebecca Ferreri vi segnaliamo subito il suo profilo Instagram che ha un grande seguito.

La ballerina aggiorna molto il suo profilo che è ricco di contenuti inerenti la danza in particolare. Poi ci sono anche degli scatti di vita privata.

Dai social vediamo che conosce Alessio Cavaliere, ex allievo di Amici e anche professionista del Serale.

Carriera

Da sempre appassionata di danza, Rebecca Ferreri ha avuto una grande formazione nella danza prima di arrivare ad Amici 24 e la sua carriera si può considerare molto ricca.

Ballerina modern, ha lavorato con Experience Dance Company e ha sostenuto moltissimi stage importanti con professionisti del settore.

Il Cantante Mascherato

Come vediamo dai suoi social, Rebecca Ferreri ha fatto parte del corpo di ballo de Il Cantante Mascherato, il programma di Rai1 di Milly Carlucci.

Viva Rai2

Nella sua carriera nella danza, Rebecca di Amici 24 è stata anche ballerina nell’ultimo anno nel programma di Fiorello Viva Rai2. E con lui e gli altri ballerini ha anche preso parte alla trasferta a Sanremo nei giorni del Festival 2024.

Rebecca Ferreri ad Amici 24

Dopo varie esperienze lavorative come ballerina, nel 2024 Rebecca Ferreri ha deciso di partecipare ad Amici. E così si è iscritta ai casting.

La ballerina ha quindi superato tutte le fasi dei casting estivi con i professioni nel settore ballo ed è giunta alla prima puntata del pomeridiano per riuscire ad avere un banco nella scuola.

Gli allievi di Amici 24

Nella prima puntata del pomeridiano di Amici 24, andata in onda il 29 settembre, si è formata la nuova classe del talent. Dei tanti ragazzi arrivati, però, solo alcuni sono riusciti a prendere la maglia e cioè 16. Ma vediamo chi sono gli allievi di Amici 24.

Partendo dalla categoria canto ci sono: Diego Lazzari, Luk3, TrigNo, Nicolò, Vybes, Ilan, Senza Cri e Alena.

Passando al ballo abbiamo invece: Alessia, Gabriele (RITIRATO), Sienna, Alessio, Daniele, Teodora, Chiara e Rebecca.

La classe può cambiare in qualsiasi momento per volere dei professori o per le sfide a cui i ragazzi sono sottoposti. I casting infatti sono sempre aperti fino a poco prima l’inizio del Serale.

I professori di Amici 24

Chi sono i professori di canto e di ballo di Amici 24? Come negli ultimi anni, ne troviamo sempre tre per categoria. Ma quest’anno c’è stato un piccolo cambiamento.

Tutti confermati i tre professori di canto e cioè Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Il cambiamento lo abbiamo invece nel ballo perché sono stati confermati solo Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. La nuova arrivata è Deborah Lettieri.

Il percorso di Rebecca ad Amici 24

Ha inizio il 29 settembre, con la prima puntata del pomeridiano, la nuova avventura di Rebecca Ferreri ad Amici 24.

La ballerina si è esibita in questa prima puntata e ha conquistato la prof Deborah Lettieri che l’ha voluta nella sua squadra. L’insegnante ha deciso di darle un banco perché è rimasta molto colpita dal suo modo di ballare fatto di passione ed energia. L’ha inoltre definita sinuosa e che trasmette l’amore per la danza.