Secondo le voci di corridoio, anche Rkomi sarebbe in trattative per il ruolo di giudice al Serale di Amici 24

Stando a quanto si mormora in rete, dopo Amadeus anche Rkomi sarebbe in trattative per il ruolo di giudice del Serale di Amici 24.

Rkomi arriva ad Amici 24?

Tra due settimane su Canale 5 parte ufficialmente il Serale di Amici 24 e tutto inizia a essere pronto per il primo appuntamento. Oggi intanto verrà trasmessa l’ultima puntata del pomeridiano, durante la quale verranno consegnante le ultime maglie dorate che consentono l’accesso alla fase finale del talent show. Non mancheranno ovviamente le emozioni e di certo questo per gli allievi è un momento importantissimo.

Nel mentre in rete non mancano le prime voci di corridoio sulla nuova edizione del Serale, che debutterà sabato 22 marzo. Stando a quanto è emerso, sembrerebbe che Maria De Filippi voglia apportare dei cambiamenti in giuria. È così spuntato il nome di Amadeus, che secondo Il Corriere della Sera sarebbe in trattative per prendere parte al talent show. Ma non solo. In queste ore infatti è stato svelato il nome di un amatissimo artista italiano, che potrebbe affiancare il conduttore.

Secondo quanto riferisce Amedeo Venza, pare che oltre ad Amadeus anche Rkomi sarebbe in trattative per il ruolo di giudice del Serale di Amici 24. Stando a quanto si legge, il cantante, protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo, sarebbe stato contattato per un incontro in vista di una sua ipotetica partecipazione alla trasmissione.

Attualmente però da parte della produzione non è giunta ancora alcuna conferma. A oggi dunque non è chiaro chi sarà a prendere i posti di Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Di certo le ultime voci di corridoio hanno già entusiasmato il web e sui social non si parla altro che della giuria del Serale. Nel mentre in questi giorni i cantanti e i ballerini si stanno preparando al meglio per affrontare la prima puntata, che ricordiamo andrà in onda sabato 22 marzo, naturalmente in prima serata su Canale 5.