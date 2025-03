Mentre gli autori de L’Isola dei Famosi iniziano a preparare il cast della prossima edizione del reality show, Nicole Murgia si candida sui social per diventare una naufraga.

Nicole Murgia sogna L’Isola dei Famosi

Manca ancora del tempo al ritorno de L’Isola dei Famosi, tuttavia sembrerebbe che la grande macchina del reality show si sia messa in movimento. Stando a quanto si mormora infatti pare che gli autori abbiano iniziato a preparare la nuova edizione della trasmissione, che potrebbe debuttare su Canale 5 subito dopo la fine di The Couple, il nuovo programma di Ilary Blasi.

Attualmente sembrerebbe che la produzione si stia guardando intorno per mettere in piedi un cast d’eccezione e non mancano anche le voci di corridoio circa la conduzione.

Stando a quanto è emerso, a spuntarla potrebbe essere Veronica Gentili, che andrà a prendere il posto di Vladimir Luxuria. Nel mentre in rete non mancano le indiscrezioni sui prossimi naufraghi, che tuttavia via a oggi non sono ancora state confermate. Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

Una celebre ex Vippona si è infatti candidata per diventare una naufraga della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Di chi parliamo? Nientemeno che di Nicole Murgia. L’attrice ha condiviso sui suoi social numerosi post di alcuni utenti che hanno avanzato l’idea di vederla in Honduras, facendo dunque intendere che prenderebbe parte al reality show di Canale 5 con piacere.

Attualmente, come sappiamo, il cast non è ancora chiuso e in molti si chiedono già se Nicole ce la farà. Nel mentre in rete si parla anche dei possibili opinionisti della nuova edizione e a sorpresa a spuntare è stato il nome di Simona Ventura. Mediaset dal suo canto non ha ancora confermato alcuna indiscrezione e non resta che attendere per avere news ufficiali.