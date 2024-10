Agli allievi di Amici 24 viene chiesto di stilare una personale classifica di canto e ballo. Quando però Diego ha deciso di non esprimere le proprie preferenze a intervenire è stato Rudy Zerbi, che ha criticato il suo allievo. Il cantante a quel punto ha sbottato e Maria De Filippi è stata costretta a intervenire.

Cosa è accaduto ad Amici 24

Daytime movimentato quello di oggi ad Amici 24. Alcuni allievi infatti sono stati beccati mentre davano dei giudizi sui loro compagni e così la produzione ha chiesto a tutta la classe di stilare una propria personale classifica di canto e ballo. Gli unici a non riuscire a esprimere le loro preferenze sono stati Vybes e Diego che così non hanno preso parte al momento. Poco dopo la redazione ha svelato i risultati della classifica e proprio Lazzari è risultato essere ultimo nel canto. A quel punto a intervenire è stato Rudy Zerbi, che ha criticato il suo allievo e gli ha fatto una dura accusa. Il prof ha infatti affermato:

“La sensazione che ho, e che non mi piace, è che nel momento in cui arrivi ultimo invece di riflettere ti metti a ballare sulle gradinate. La tua indecisione per me è tarocca, perché c’è il rischio che tu perda popolarità. Non voglio ipocrisie. Voglio che tu sia coerente. Secondo me sei molto attento a chi ti guarda e ai like virtuali”.

Il giorno dopo il prof Zerbi si collega con i ragazzi… #Amici24 pic.twitter.com/pRI2G92OtK — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 21, 2024

Prima di salutare gli allievi di Amici 24, Zerbi ha annunciato che chiederà alla produzione di dare validità a queste classifiche e di poter far andare gli ultimi arrivati nel canto e nel ballo in sfida. A quel punto Diego ha perso la calma e poco dopo ha sbottato contro Rudy e ha affermando: “Io sono fatto così, che vuol dire sta roba? Ci sto mettendo la mia anima, non sa un ca**o della mia vita e nemmeno gliene frega nulla. Non si è minimamente informato su quello che ho fatto”.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Diego a intervenire è stata Maria De Filippi, che ha provato a far calmare il cantante e lo ha invitato ad avere un confronto con il suo insegnante. Ma cosa accadrà tra i due? Lo scopriremo nel prossimo daytime.