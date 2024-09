Domenica 29 settembre parte ufficialmente Amici 24 e tra gli allievi della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi troveremo anche Diego Lazzari. Ma cosa sappiamo su di lui? Scopriamo tutte le informazioni relative alla sua età, all’altezza, alla sua vita privata e vediamo dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Diego Lazzari

Nome e Cognome: Diego Lazzari

Data di nascita: 14 novembre 2000

Luogo di nascita: Genzano di Roma

Età: 23 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Fidanzata: è fidanzato con Camilla De Pandis

Figli: non ha figli

Professione: cantante e tiktoker

Tatuaggi: ha numerosi tatuaggi

Profilo Instagram: @diegolazzari_

Profilo TikTok: @diegolazzari

Profilo YouTube: @DiegoLazzari

Diego Lazzari età, altezza e biografia

Lui è uno degli artisti del momento e senza dubbio in molti vorranno sapere di più sulla sua biografia. Parliamo di Diego Lazzari, nuovo allievo di Amici 24. Il cantante è nato a Genzano di Roma il 14 novembre 2000 sotto il segno dello Scorpione. La sua età dunque è di 23 anni.

In molti chiedono di conoscere l’altezza e il peso di Diego. Al momento purtroppo queste informazioni non sono in nostro possesso.

Sappiamo che Lazzari ha frequentato l’istituto tecnico commerciale Lucio Lombardo Radice di Roma. Giunto al quarto anno però ha deciso di interrompere gli studi per inseguire il suo sogno.

Diego ha ben quattro fratelli: Lele e Mattia e i due gemelli Luca e Davide. Non ha una sorella.

Vita privata

Chi è la fidanzata di Diego Lazzari e cosa sappiamo in merito alla sua vita privata?

Come in molti sapranno, in passato il cantante ha avuto una relazione con Marta Daddato, youtuber e cantante. La storia tuttavia è terminata dopo qualche tempo.

Alla fine del 2019 Diego esce allo scoperto con l’influencer Elisa Maino, ma anche in questo caso la relazione è terminata.

Oggi Lazzari ha una nuova fidanzata, Camilla De Pandis, molto nota sui social.

Dove seguire Diego Lazzari di Amici 24: Instagram e social

Chi frequenta i social sa bene che Diego Lazzari è un nome molto conosciuto sul web. Ma dove possiamo seguire il cantante?

L’allievo di Amici 24 ha un profilo Instagram attivo, che vanta più di 903 mila follower.

Diego è anche molto noto su TikTok, dove da tempo è seguitissimo.

In più ha anche un account su YouTube, dove pubblica gli audio e i video delle sue canzoni.

Carriera

Fin da bambino Diego Lazzari si avvicina al mondo dei social, sognando di diventare una star del web. Nel 2017 così conosce i ragazzi della vlog house e si lega in particolar modo a Valerio Mazzei.

Contemporaneamente apre il suo canale Youtube insieme all’amico Emanuele “Lele” Giaccari. I due fin da subito ottengono un discreto successo ma la vera fama arriva su TikTok.

Diego fa anche parte della crew “Q4”, formata da Lele Giaccari, Tancredi Galli e Gianmarco Rottaro. I quattro vivono insieme a Milano e hanno pubblicato anche un libro, “Fratelli per caso“.

Nel 2020 debutta anche come cantante e pubblica il singolo Vienimi a Prendere, che diventa una vera hit. In seguito pubblica altre canzoni di successo, grazie alle quali ottiene ulteriore popolarità.

Sanremo giovani

Nell’ottobre del 2023, Diego Lazzari viene selezionato per partecipare alla finale di Sanremo Giovani, con la speranza di vincere la kermesse per poi accedere al Festival di Sanremo 2024.

In questa occasione presenta la canzone Lontana dai guai. Tuttavia il cantante non riesce a vincere la manifestazione.

Canzoni

Andiamo a vedere un elenco delle canzoni pubblicate da Diego Lazzari:

Vieni a prendere, Ci sarà domani, Cambiami la vita, Mi chiamava, Mi pensi ancora, Bere e fumare.

La sua nuova canzone uscita nel 2024 è Respiro.

Diego Lazzari ad Amici 24

Nel 2024 Diego Lazzari si presenta ai casting di Amici 24. Nel corso della registrazione della prima puntata, che si è svolta giovedì 26 settembre, il cantante entra ufficialmente a far parte della scuola.

Diego infatti viene scelto da Rudy, che decide di dargli una maglia. Lazzari realizza dunque il suo sogno e nelle settimane a venire dovrà dare il massimo per rimanere all’interno della scuola di Maria De Filippi.

Gli allievi di Amici 24

Amici 24 è finalmente partito! Ma chi sono gli allievi che quest’anno faranno parte del talent show?

Andiamo a fare la conoscenza dei cantanti: Diego Lazzari, Luk3, TrigNo, Nicolò, Vybes, Ilan, Senza Cri e Alena.

Questi invece i ballerini che fanno parte della classe di Amici 24: Alessia, Gabriele, Sienna, Alessio, Daniele, Teodora, Chiara e Rebecca.

Il percorso di Diego ad Amici 24

Diego Lazzari si prepara a dare il via al suo percorso ad Amici 24. Giovedì 26 settembre il cantante entra a far parte della scuola, dopo aver conquistato Rudy Zerbi. Ma cosa accadrà nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)