Alessandra Celentano ha chiarito che il suo post in cui salutava Lalla, un’amica venuta a mancare, non riguardava la vocal coach di Amici

La maestra di Amici Alessandra Celentano ha fatto chiarezza nelle sue storie, sia su Instagram che su Facebook, circa un post condiviso qualche giorno fa, con il quale salutava un’amica scomparsa. Alcune testate, infatti, avevano frainteso l’identità della donna venuta a mancare, pensando si trattasse di Lalla Francia, vocal coach di Amici.

La spiegazione di Alessandra Celentano

Nei giorni scorsi ha cominciato a diffondersi sul web e su diverse testate la notizia che la vocal coach di Amici Lalla Francia, che si è spesso vista nel programma, non solo in sala prove con gli allievi, ma anche in studio, era passata a miglior vita.

LEGGI ANCHE: Amici 24, Zerbi critica Diego: lui sbotta e interviene Maria De Filippi

Il tutto ha preso il via in seguito alla pubblicazione sui social di un post da parte della maestra Alessandra Celentano. In questo condivisione, l’insegnante salutava un’amica, chiamandola Lalla:

“ Sei stata speciale per tutti noi. Ti vogliamo bene!

Ciao Lalla “

In realtà, però, la Lalla in questione non era la vocal coach di Amici. Nelle ultime ore, quindi, Alessandra Celentano ha fatto ricorso sempre ai suoi profili social per mette in chiaro le cose. La maestra ha così comunicato:

“Apprendo da vari articoli circolati sul web che il mio ultimo saluto sui social, rivolto a Lalla, la straordinaria pianista che ha accompagnato me e i miei colleghi danzatori dell’Aterballetto, è stato frainteso. Alcuni hanno erroneamente attribuito questo saluto a Lalla Francia, la nostra amata e stimata vocal coach di Amici. Desidero chiarire che la foto postata non ritraeva Lalla Francia, ma era un momento piacevole condiviso anni fa con Mihaela Aurora Godeanu (detta Lalla) e i miei colleghi di Aterballetto. Mi sembra doveroso precisare che, prima di scrivere articoli e fare affermazioni, sarebbe importante verificare accuratamente le informazioni. Inoltre, mi preme sottolineare che non è corretto cercare di fare “classifiche di importanza” riguardo a tragedie come queste. Le perdite sono tutte dolorose e meritano rispetto.“

Alessandra Celentano Instagram

Qualche giorno fa la stessa Lalla Francia era intervenuta su Facebook per smentire le notizie e rassicurare tutti che fosse in realtà viva:

Diverse testate che avevano riportato la notizia sbagliata, si sono poi fatte avanti smentendo quanto dichiarato in precedenza.